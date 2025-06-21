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Иран не готов вести переговоры по оборонному потенциалу, передает Reuters - 21.06.2025, ПРАЙМ
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Иран не готов вести переговоры по оборонному потенциалу, передает Reuters
Иран не готов вести переговоры по оборонному потенциалу, передает Reuters - 21.06.2025, ПРАЙМ
Иран не готов вести переговоры по оборонному потенциалу, передает Reuters
Иран не готов вести переговоры по своему оборонному потенциалу, требование от Ирана прекратить обогащать уран ведет к тупиковой ситуации, передает агентство... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T16:55+0300
2025-06-21T16:55+0300
иран
переговоры
оборона
обогащение урана
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Иран не готов вести переговоры по своему оборонному потенциалу, требование от Ирана прекратить обогащать уран ведет к тупиковой ситуации, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Тегерана."Иран не будет вести переговоры по поводу своего оборонного потенциала, включая ракетную программу… Нулевое обогащения урана – это практически тупиковая ситуация", - говорится в материале агентства.Чиновник также отметил, что предложения "евротройки" в Женеве были нереалистичными. Теперь Иран намерен оценить их и представить ответ на следующей встрече.В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи в Женеве провел с коллегами из Великобритании, Франции и Германии переговоры по атому и ситуации на Ближнем Востоке на фоне эскалации напряженности ирано-израильского конфликта. На переговорах также присутствовала глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
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иран, переговоры, оборона, обогащение урана
ИРАН, переговоры, оборона, обогащение урана
16:55 21.06.2025
 
Иран не готов вести переговоры по оборонному потенциалу, передает Reuters

Reuters: Иран не готов вести переговоры по оборонному потенциалу

© РИА Новости . Рубен Мангасарян | Перейти в медиабанкИран
Иран - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости . Рубен Мангасарян
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Иран не готов вести переговоры по своему оборонному потенциалу, требование от Ирана прекратить обогащать уран ведет к тупиковой ситуации, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Тегерана.
"Иран не будет вести переговоры по поводу своего оборонного потенциала, включая ракетную программу… Нулевое обогащения урана – это практически тупиковая ситуация", - говорится в материале агентства.
Чиновник также отметил, что предложения "евротройки" в Женеве были нереалистичными. Теперь Иран намерен оценить их и представить ответ на следующей встрече.
В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи в Женеве провел с коллегами из Великобритании, Франции и Германии переговоры по атому и ситуации на Ближнем Востоке на фоне эскалации напряженности ирано-израильского конфликта. На переговорах также присутствовала глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
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ИРАНпереговорыоборонаобогащение урана
 
 
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