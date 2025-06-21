https://1prime.ru/20250621/iran-858762128.html

"Успешная атака". Иран начал применять новую тактику, передает CNN

"Успешная атака". Иран начал применять новую тактику, передает CNN - 21.06.2025, ПРАЙМ

"Успешная атака". Иран начал применять новую тактику, передает CNN

Вооруженные силы Ирана меняют тактику: сокращая количество ударов, войска переходят к применению высокоточных ракет. Об этом сообщается в материале телеканала... | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T18:10+0300

2025-06-21T18:10+0300

2025-06-21T18:13+0300

иран

тактика

конфликт

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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Вооруженные силы Ирана меняют тактику: сокращая количество ударов, войска переходят к применению высокоточных ракет. Об этом сообщается в материале телеканала CNN."Возможно изменение тактики", - осторожно сообщает телеканал об иранских войсках. При этом отмечается, что Израиль зафиксировал сокращение числа ударов баллистическими ракетами, что, как считает CNN, свидетельствует об успешной атаке израильтян на иранские батареи.Но в то же время сообщается, что Иран, сокращая количество ударов, "переходит к применению высокоточных ракет".Израиль в ночь на 13 июня начал наносить удары по Ирану, мотивировав атаку тем, что ИРИ тайно реализует военную ядерную программу. Тель-Авив атаковал иранские ядерные объекты, военное командование, физиков-ядерщиков, авиабазы, систему ПВО, ракеты "земля - земля".

https://1prime.ru/20250621/iran-858760198.html

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иран, тактика, конфликт