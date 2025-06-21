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"Успешная атака". Иран начал применять новую тактику, передает CNN - 21.06.2025, ПРАЙМ
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"Успешная атака". Иран начал применять новую тактику, передает CNN
"Успешная атака". Иран начал применять новую тактику, передает CNN - 21.06.2025, ПРАЙМ
"Успешная атака". Иран начал применять новую тактику, передает CNN
Вооруженные силы Ирана меняют тактику: сокращая количество ударов, войска переходят к применению высокоточных ракет. Об этом сообщается в материале телеканала... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T18:10+0300
2025-06-21T18:13+0300
иран
тактика
конфликт
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Вооруженные силы Ирана меняют тактику: сокращая количество ударов, войска переходят к применению высокоточных ракет. Об этом сообщается в материале телеканала CNN."Возможно изменение тактики", - осторожно сообщает телеканал об иранских войсках. При этом отмечается, что Израиль зафиксировал сокращение числа ударов баллистическими ракетами, что, как считает CNN, свидетельствует об успешной атаке израильтян на иранские батареи.Но в то же время сообщается, что Иран, сокращая количество ударов, "переходит к применению высокоточных ракет".Израиль в ночь на 13 июня начал наносить удары по Ирану, мотивировав атаку тем, что ИРИ тайно реализует военную ядерную программу. Тель-Авив атаковал иранские ядерные объекты, военное командование, физиков-ядерщиков, авиабазы, систему ПВО, ракеты "земля - земля".
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иран, тактика, конфликт
ИРАН, Тактика, конфликт
18:10 21.06.2025 (обновлено: 18:13 21.06.2025)
 
"Успешная атака". Иран начал применять новую тактику, передает CNN

CNN: Иран меняет тактику, переходя к применению высокоточных ракет

© РИА Новости . Антон Быстров | Перейти в медиабанкТегеран
Тегеран - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости . Антон Быстров
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Вооруженные силы Ирана меняют тактику: сокращая количество ударов, войска переходят к применению высокоточных ракет. Об этом сообщается в материале телеканала CNN.
"Возможно изменение тактики", - осторожно сообщает телеканал об иранских войсках.
При этом отмечается, что Израиль зафиксировал сокращение числа ударов баллистическими ракетами, что, как считает CNN, свидетельствует об успешной атаке израильтян на иранские батареи.
Но в то же время сообщается, что Иран, сокращая количество ударов, "переходит к применению высокоточных ракет".
Израиль в ночь на 13 июня начал наносить удары по Ирану, мотивировав атаку тем, что ИРИ тайно реализует военную ядерную программу. Тель-Авив атаковал иранские ядерные объекты, военное командование, физиков-ядерщиков, авиабазы, систему ПВО, ракеты "земля - земля".
Иран - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
Иран не готов вести переговоры по оборонному потенциалу, передает Reuters
16:55
 
ИРАНТактикаконфликт
 
 
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