https://1prime.ru/20250621/iran-858763500.html

Пезешкиан объяснил Макрону позицию Ирана по ядерной программе

Пезешкиан объяснил Макрону позицию Ирана по ядерной программе - 21.06.2025, ПРАЙМ

Пезешкиан объяснил Макрону позицию Ирана по ядерной программе

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Тегеран готов гарантировать мирный... | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T19:28+0300

2025-06-21T19:28+0300

2025-06-21T19:27+0300

масуд пезешкиан

эммануэль макрон

удары

ядерная программа

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ТЕГЕРАН, 21 июн - ПРАЙМ. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Тегеран готов гарантировать мирный характер своей ядерной программы, но против ее "обнуления"."Мы готовы к диалогу и сотрудничеству для укрепления доверия и гарантирования мирного характера ядерной деятельности Ирана. При этом мы не приемлем обнуления ядерной деятельности ни при каких обстоятельствах, а в случае продолжения агрессии израильского режима Тегеран даст более сокрушительный и решительный ответ", - сказал Пезешкиан, его слова приводятся на сайте пресс-службы иранского президента.Он подчеркнул также, что иранские власти, исходя из фетвы Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, заявляли, что "Тегеран никогда не собирался и не собирается производить ядерное оружие". Пезешкиан подчеркнул, что Иран никогда не откажется от своих законных прав на мирную ядерную деятельность."Мы готовы выстраивать доверие, и в этой связи мы приветствуем любой диалог и переговоры", - добавил он.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.По данным минздрава Ирана, на который ссылалось агентство Nour News, в стране погибли не менее 430 человек и не менее 3,5 тысячи пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://1prime.ru/20250621/medvedev-858762728.html

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масуд пезешкиан, эммануэль макрон, удары, ядерная программа