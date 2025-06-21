https://1prime.ru/20250621/izrail-858759927.html

Гросси сообщил об ударе уже по третьему ядерному объекту Ирана

Гросси сообщил об ударе уже по третьему ядерному объекту Ирана - 21.06.2025, ПРАЙМ

Гросси сообщил об ударе уже по третьему ядерному объекту Ирана

Израиль нанес удар по цеху по производству центрифуг в иранском Исфахане, это уже третий подобный объект, ставший целью атак за последнюю неделю, но на нем не... | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T16:49+0300

2025-06-21T16:49+0300

2025-06-21T17:15+0300

рафаэль гросси

удары

ядерные объекты

иран

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ВЕНА, 21 июн - ПРАЙМ. Израиль нанес удар по цеху по производству центрифуг в иранском Исфахане, это уже третий подобный объект, ставший целью атак за последнюю неделю, но на нем не хранился ядерный материал, поэтому радиологических последствий не будет, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Цех по производству центрифуг в иранском городе Исфахан был поражен, это уже третий подобный объект, ставший целью израильских атак на ядерные объекты Ирана за последнюю неделю", - заявил Гросси, ссылаясь на информацию, имеющуюся в распоряжении агентства. Его слова приводятся в релизе МАГАТЭ.Уточняется, что цех, попавший под удар, производил оборудование, используемое для обогащения урана, и ранее находился под контролем и проверками МАГАТЭ в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), в том числе под наблюдением камер агентства."Мы хорошо знаем это предприятие. На нём не хранилось ядерного материала, и поэтому атака на него не повлечет радиологических последствий", - добавил Гросси.Как отметило агентство, удар по Исфахану произошел спустя несколько дней после того, как 18 июня МАГАТЭ сообщило об атаках по Тегеранскому научно-исследовательскому центру, где изготавливались и испытывались роторы передовых центрифуг, а также по цеху в городе Карадж, где производились другие компоненты для центрифуг.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

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рафаэль гросси, удары, ядерные объекты, иран