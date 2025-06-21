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Израиль отказывается ждать заключения сделки с Ираном, передает Reuters - 21.06.2025, ПРАЙМ
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Израиль отказывается ждать заключения сделки с Ираном, передает Reuters
Израиль отказывается ждать заключения сделки с Ираном, передает Reuters - 21.06.2025, ПРАЙМ
Израиль отказывается ждать заключения сделки с Ираном, передает Reuters
Власти Израиля заявили администрации президента США Дональда Трампа, что не хотят ждать две недели до заключения сделки с Ираном, рассматривают удары по... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T23:40+0300
2025-06-21T23:40+0300
удар
ядерные объекты
иран
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Власти Израиля заявили администрации президента США Дональда Трампа, что не хотят ждать две недели до заключения сделки с Ираном, рассматривают удары по иранскому ядерному объекту в Фордо, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. По данным неназванных источников, израильская сторона сообщила об этом Вашингтону в "напряженном" телефонном разговоре с чиновниками администрации Трампа, который состоялся в четверг. "Израильские чиновники заявили администрации Трампа, что не хотят ждать две недели, пока Иран придет к соглашению по отказу от ключевых частей своей ядерной программы, и Израиль может действовать самостоятельно до истечения этого срока... Израильтяне считают, что у них есть ограниченная возможность нанести удар по... объекту в Фордо", - говорится в сообщении. Согласно источнику агентства в Вашингтоне, Израиль сообщал США, что, по его мнению, предложенный Ирану Трампом двухнедельный срок для достижения ядерной сделки слишком большой, а также призывал к "более срочным" действиям. Источник не уточнил, выразили ли представители Израиля данную точку зрения во время последнего телефонного разговора с администрацией. Собеседники Рейтера также указали, что в разговоре участвовали в том числе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, израильский министр обороны Исраэль Кац и начальник генштаба Израиля Эяль Замир. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
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удар, ядерные объекты, иран
удар, ядерные объекты, ИРАН
23:40 21.06.2025
 
Израиль отказывается ждать заключения сделки с Ираном, передает Reuters

Reuters: Израиль может ударить по Фордо в Иране, не дождавшись заключения сделки

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВиды Тель-Авива
Виды Тель-Авива - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Власти Израиля заявили администрации президента США Дональда Трампа, что не хотят ждать две недели до заключения сделки с Ираном, рассматривают удары по иранскому ядерному объекту в Фордо, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
По данным неназванных источников, израильская сторона сообщила об этом Вашингтону в "напряженном" телефонном разговоре с чиновниками администрации Трампа, который состоялся в четверг.
"Израильские чиновники заявили администрации Трампа, что не хотят ждать две недели, пока Иран придет к соглашению по отказу от ключевых частей своей ядерной программы, и Израиль может действовать самостоятельно до истечения этого срока... Израильтяне считают, что у них есть ограниченная возможность нанести удар по... объекту в Фордо", - говорится в сообщении.
Согласно источнику агентства в Вашингтоне, Израиль сообщал США, что, по его мнению, предложенный Ирану Трампом двухнедельный срок для достижения ядерной сделки слишком большой, а также призывал к "более срочным" действиям. Источник не уточнил, выразили ли представители Израиля данную точку зрения во время последнего телефонного разговора с администрацией.
Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Катар - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
Трамп заявил, что не намерен призывать Израиль прекращать удары по Ирану
20 июня, 22:54
Собеседники Рейтера также указали, что в разговоре участвовали в том числе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, израильский министр обороны Исраэль Кац и начальник генштаба Израиля Эяль Замир.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
 
ударядерные объектыИРАН
 
 
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