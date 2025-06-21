Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Встреча глав МИД России и стран Африки пройдет в этом году в Каире - 21.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250621/kair-858757863.html
Встреча глав МИД России и стран Африки пройдет в этом году в Каире
Встреча глав МИД России и стран Африки пройдет в этом году в Каире - 21.06.2025, ПРАЙМ
Встреча глав МИД России и стран Африки пройдет в этом году в Каире
Встреча министров иностранных дел России и стран Африки состоится в этом году в Каире, сообщил на полях ПМЭФ советник президента РФ, ответственный секретарь... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T14:35+0300
2025-06-21T14:35+0300
политика
россия
африка
мид рф
каир
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846175139_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6aadfa8760c0642861fba87ac1774e6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Встреча министров иностранных дел России и стран Африки состоится в этом году в Каире, сообщил на полях ПМЭФ советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. "В этом году у нас состоится в Каире встреча министров иностранных дел России и министров иностранных дел Африки. Мы ее готовим", - сказал Кобяков журналистам. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250621/afrika-858754880.html
африка
каир
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846175139_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_66f37a71ce145c1cacf0b623f819fddc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, африка, мид рф, каир
Политика, РОССИЯ, АФРИКА, МИД РФ, Каир
14:35 21.06.2025
 
Встреча глав МИД России и стран Африки пройдет в этом году в Каире

Кобяков: встреча глав МИД России и стран Африки состоится в 2025 году в Каире

© Фото : Unsplash/Tienko DimaКаир, Египет
Каир, Египет - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
© Фото : Unsplash/Tienko Dima
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Встреча министров иностранных дел России и стран Африки состоится в этом году в Каире, сообщил на полях ПМЭФ советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
"В этом году у нас состоится в Каире встреча министров иностранных дел России и министров иностранных дел Африки. Мы ее готовим", - сказал Кобяков журналистам.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
ПМЭФ-2025. БРИКС-медиа в борьбе за свободу слова и альтернативную культурную и информационную повестку - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
Россия не соревнуется с другими странами в Африке, заявили в МИД
11:57
 
ПолитикаРОССИЯАФРИКАМИД РФКаир
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала