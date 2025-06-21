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Встреча глав МИД России и стран Африки пройдет в этом году в Каире

Встреча глав МИД России и стран Африки пройдет в этом году в Каире - 21.06.2025, ПРАЙМ

Встреча глав МИД России и стран Африки пройдет в этом году в Каире

Встреча министров иностранных дел России и стран Африки состоится в этом году в Каире, сообщил на полях ПМЭФ советник президента РФ, ответственный секретарь... | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T14:35+0300

2025-06-21T14:35+0300

2025-06-21T14:35+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Встреча министров иностранных дел России и стран Африки состоится в этом году в Каире, сообщил на полях ПМЭФ советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. "В этом году у нас состоится в Каире встреча министров иностранных дел России и министров иностранных дел Африки. Мы ее готовим", - сказал Кобяков журналистам. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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