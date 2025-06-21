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Пушков рассказал о перспективах отделения Калифорнии от США - 21.06.2025, ПРАЙМ
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Пушков рассказал о перспективах отделения Калифорнии от США
Пушков рассказал о перспективах отделения Калифорнии от США - 21.06.2025, ПРАЙМ
Пушков рассказал о перспективах отделения Калифорнии от США
Перспектив отделения штата Калифорния от США пока нет, протесты из-за политики американского президента Дональда Трампа постепенно сойдут на нет, заявил РИА... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T17:05+0300
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алексей пушков
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С.-ПЕТЕРУБРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Перспектив отделения штата Калифорния от США пока нет, протесты из-за политики американского президента Дональда Трампа постепенно сойдут на нет, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. "Я думаю, что этот бунт постепенно сойдет на нет, потому что, какая перспектива, что Калифорния отделится от Соединенных Штатов Америки? Пока нет", - сказал Пушков. По мнению сенатора, беспорядки в США были спровоцированы в первую очередь политикой неконтролируемой миграции, а не политикой Трампа. "Я считаю, что это должно было давно начаться в той или иной форме, рано или поздно. Насыщение Соединенных Штатов бесконечным числом мигрантов, в том числе нелегальных, прежде всего из Латинской Америки, стран Ближнего Востока и других, должно было привести к первому социальному конфликту рано или поздно", - отметил он. По словам парламентария, причиной могла бы стать деятельность криминальных группировок, противоречия между различными этническими группами или даже расовые конфликты, но решение президента США начать высылку нелегальных мигрантов стало лишь триггером. Протесты из-за политики президента Трампа начались во многих американских штатах после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванных рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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алексей пушков, сша, калифорния, отделение
ПМЭФ-2025, Алексей Пушков, США, Калифорния, отделение
17:05 21.06.2025
 
Пушков рассказал о перспективах отделения Калифорнии от США

Пушков: перспектив отделения Калифорнии от США пока нет

© РИА Новости . Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкГорода мира. Лос-Анджелес
Города мира. Лос-Анджелес - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости . Дмитрий Паршин
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С.-ПЕТЕРУБРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Перспектив отделения штата Калифорния от США пока нет, протесты из-за политики американского президента Дональда Трампа постепенно сойдут на нет, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
"Я думаю, что этот бунт постепенно сойдет на нет, потому что, какая перспектива, что Калифорния отделится от Соединенных Штатов Америки? Пока нет", - сказал Пушков.
По мнению сенатора, беспорядки в США были спровоцированы в первую очередь политикой неконтролируемой миграции, а не политикой Трампа.
"Я считаю, что это должно было давно начаться в той или иной форме, рано или поздно. Насыщение Соединенных Штатов бесконечным числом мигрантов, в том числе нелегальных, прежде всего из Латинской Америки, стран Ближнего Востока и других, должно было привести к первому социальному конфликту рано или поздно", - отметил он.
По словам парламентария, причиной могла бы стать деятельность криминальных группировок, противоречия между различными этническими группами или даже расовые конфликты, но решение президента США начать высылку нелегальных мигрантов стало лишь триггером.
Протесты из-за политики президента Трампа начались во многих американских штатах после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванных рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Города мира. Лос-Анджелес - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
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ПМЭФ-2025Алексей ПушковСШАКалифорнияотделение
 
 
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