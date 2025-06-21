https://1prime.ru/20250621/kellog-858761772.html

После визита Келлога Лукашенко освободил 14 заключенных, утверждают в США

После визита Келлога Лукашенко освободил 14 заключенных, утверждают в США - 21.06.2025, ПРАЙМ

После визита Келлога Лукашенко освободил 14 заключенных, утверждают в США

Белоруссия освободила 14 заключенных после визита спецпосланника президента США Кита Келлога, сообщил его заместитель Джон Коул. | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T17:40+0300

2025-06-21T17:40+0300

2025-06-21T17:46+0300

политика

белоруссия

заключенные

освобождение

кит келлог

александр лукашенко

встреча

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ВАШИНГТОН, 21 июн - ПРАЙМ. Белоруссия освободила 14 заключенных после визита спецпосланника президента США Кита Келлога, сообщил его заместитель Джон Коул."Эти 14 человек сейчас на свободе", - написал Коал в соцсети Х.Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская утверждает в соцсети Х, что ее супруг Сергей Тихановский вошел в число освобожденных и уже встретился с ней за пределами Республики.Ранее в субботу на встрече с Келлогом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает американского президента Дональда Трампа открытым человеком.

https://1prime.ru/20250621/lukashenko-858759316.html

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белоруссия, заключенные, освобождение, кит келлог, александр лукашенко, встреча