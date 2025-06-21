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После визита Келлога Лукашенко освободил 14 заключенных, утверждают в США - 21.06.2025, ПРАЙМ
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После визита Келлога Лукашенко освободил 14 заключенных, утверждают в США
После визита Келлога Лукашенко освободил 14 заключенных, утверждают в США - 21.06.2025, ПРАЙМ
После визита Келлога Лукашенко освободил 14 заключенных, утверждают в США
Белоруссия освободила 14 заключенных после визита спецпосланника президента США Кита Келлога, сообщил его заместитель Джон Коул. | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T17:40+0300
2025-06-21T17:46+0300
политика
белоруссия
заключенные
освобождение
кит келлог
александр лукашенко
встреча
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ВАШИНГТОН, 21 июн - ПРАЙМ. Белоруссия освободила 14 заключенных после визита спецпосланника президента США Кита Келлога, сообщил его заместитель Джон Коул."Эти 14 человек сейчас на свободе", - написал Коал в соцсети Х.Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская утверждает в соцсети Х, что ее супруг Сергей Тихановский вошел в число освобожденных и уже встретился с ней за пределами Республики.Ранее в субботу на встрече с Келлогом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает американского президента Дональда Трампа открытым человеком.
https://1prime.ru/20250621/lukashenko-858759316.html
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белоруссия, заключенные, освобождение, кит келлог, александр лукашенко, встреча
Политика, БЕЛОРУССИЯ, заключенные, Освобождение, Кит Келлог, Александр Лукашенко, встреча
17:40 21.06.2025 (обновлено: 17:46 21.06.2025)
 
После визита Келлога Лукашенко освободил 14 заключенных, утверждают в США

Заместитель Келлога: после визита посланника Минск освободил 14 заключенных

© flickr.com / ermakov" Флаг Белоруссии
 Флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
© flickr.com / ermakov
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ВАШИНГТОН, 21 июн - ПРАЙМ. Белоруссия освободила 14 заключенных после визита спецпосланника президента США Кита Келлога, сообщил его заместитель Джон Коул.
"Эти 14 человек сейчас на свободе", - написал Коал в соцсети Х.
Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская утверждает в соцсети Х, что ее супруг Сергей Тихановский вошел в число освобожденных и уже встретился с ней за пределами Республики.
Ранее в субботу на встрече с Келлогом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает американского президента Дональда Трампа открытым человеком.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
"Какие люди!" Лукашенко своеобразно встретил делегацию США, пишут СМИ
15:51
 
ПолитикаБЕЛОРУССИЯзаключенныеОсвобождениеКит КеллогАлександр Лукашенковстреча
 
 
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