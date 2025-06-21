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Хуситы заявили о намерении атаковать в Красном море корабли США - 21.06.2025, ПРАЙМ
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Хуситы заявили о намерении атаковать в Красном море корабли США
Хуситы заявили о намерении атаковать в Красном море корабли США - 21.06.2025, ПРАЙМ
Хуситы заявили о намерении атаковать в Красном море корабли США
Йеменское шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) будет атаковать американские корабли и суда в Красном море, если США вступят в конфликт с Ираном на стороне... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T18:35+0300
2025-06-21T18:35+0300
хуситы
корабли
сша
удары
иран
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Йеменское шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) будет атаковать американские корабли и суда в Красном море, если США вступят в конфликт с Ираном на стороне Израиля, заявил военный представитель движения Яхья Сариа. "Если США вовлекутся в нападение и агрессию против Ирана вместе с израильским врагом, вооруженные силы (хуситов - ред.) будут наносить удары по американским кораблям и военным судам в Красном море", - говорится в заявлении.
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хуситы, корабли, сша, удары, иран
хуситы, корабли, США, удары, ИРАН
18:35 21.06.2025
 
Хуситы заявили о намерении атаковать в Красном море корабли США

Ансар Алла: хуситы будут атаковать американские корабли, если США ударят по Ирану

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкАкция протеста в Йемене
Акция протеста в Йемене - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Йеменское шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) будет атаковать американские корабли и суда в Красном море, если США вступят в конфликт с Ираном на стороне Израиля, заявил военный представитель движения Яхья Сариа.
"Если США вовлекутся в нападение и агрессию против Ирана вместе с израильским врагом, вооруженные силы (хуситов - ред.) будут наносить удары по американским кораблям и военным судам в Красном море", - говорится в заявлении.
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хуситыкораблиСШАударыИРАН
 
 
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