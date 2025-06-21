https://1prime.ru/20250621/khusity-858762439.html

Хуситы заявили о намерении атаковать в Красном море корабли США

Хуситы заявили о намерении атаковать в Красном море корабли США - 21.06.2025, ПРАЙМ

Хуситы заявили о намерении атаковать в Красном море корабли США

Йеменское шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) будет атаковать американские корабли и суда в Красном море, если США вступят в конфликт с Ираном на стороне... | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T18:35+0300

2025-06-21T18:35+0300

2025-06-21T18:35+0300

хуситы

корабли

сша

удары

иран

https://cdnn.1prime.ru/img/84267/02/842670299_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_118ce3050121259d7480c5a375f1b66a.jpg

МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Йеменское шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) будет атаковать американские корабли и суда в Красном море, если США вступят в конфликт с Ираном на стороне Израиля, заявил военный представитель движения Яхья Сариа. "Если США вовлекутся в нападение и агрессию против Ирана вместе с израильским врагом, вооруженные силы (хуситов - ред.) будут наносить удары по американским кораблям и военным судам в Красном море", - говорится в заявлении.

https://1prime.ru/20250529/missile-858038521.html

сша

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

хуситы, корабли, сша, удары, иран