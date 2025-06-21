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Названо условие для возвращения в Россию ушедших иностранных компаний
Названо условие для возвращения в Россию ушедших иностранных компаний - 21.06.2025, ПРАЙМ
Названо условие для возвращения в Россию ушедших иностранных компаний
Возмещение нанесенного ущерба станет одним из условий возвращения иностранных компаний, ушедших из РФ, заявил в субботу советник президента РФ, ответственный... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T14:21+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Возмещение нанесенного ущерба станет одним из условий возвращения иностранных компаний, ушедших из РФ, заявил в субботу советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. "Нам нужно выстроить новые отношения с зарубежным бизнесом, с тем, который по свистку убежал в 2022 году, они не просто убежали. И вот сейчас говорят: мы вернемся. Они нам нанесли значительный ущерб. И этот ущерб, мы надеемся, что они его возместят. По крайней мере, это будет одним из условий возвращения того бизнеса, который хочет вернутся в нашу экономику", - сказал он журналистам. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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иностранные компании, россия, бизнес
ПМЭФ-2025, иностранные компании, РОССИЯ, Бизнес
Названо условие для возвращения в Россию ушедших иностранных компаний
Кобяков: условием возвращения в РФ иностранных компаний станет возмещение ущерба
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Возмещение нанесенного ущерба станет одним из условий возвращения иностранных компаний, ушедших из РФ, заявил в субботу советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.
"Нам нужно выстроить новые отношения с зарубежным бизнесом, с тем, который по свистку убежал в 2022 году, они не просто убежали. И вот сейчас говорят: мы вернемся. Они нам нанесли значительный ущерб. И этот ущерб, мы надеемся, что они его возместят. По крайней мере, это будет одним из условий возвращения того бизнеса, который хочет вернутся в нашу экономику", - сказал он журналистам.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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