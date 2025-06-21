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Кузнецов: добыча золота на Чукотке в 2025 году вырастет на 10-15%
Кузнецов: добыча золота на Чукотке в 2025 году вырастет на 10-15% - 21.06.2025, ПРАЙМ
Кузнецов: добыча золота на Чукотке в 2025 году вырастет на 10-15%
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Общая добыча золота в 2025 году на Чукотке, как ожидается, вырастет на 10-15% по сравнению с прошлым годом, сообщил в... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T05:45+0300
2025-06-21T05:45+0300
2025-06-21T05:45+0300
экономика
россия
чукотка
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Общая добыча золота в 2025 году на Чукотке, как ожидается, вырастет на 10-15% по сравнению с прошлым годом, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Владислав Кузнецов.
В 2024 году добыча золота в регионе составила 24,5 тонны, что на 3% превысило показатели 2023 года, сообщал департамент промышленной политики Чукотского АО.
"В первом квартале 2025 года Чукотский автономный округ продемонстрировал впечатляющий рост: предприятия региона добыли 5,3 тонны золота, что на 18% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Не менее успешной оказалась и добыча серебра, составляющая 34,6 тонны, что на 38% больше, чем годом ранее. При сохранении текущих темпов роста мы можем предполагать, что общая добыча золота в 2025 году вырастет на 10-15% по сравнению с прошлым годом", - сказал Кузнецов.
Он отметил, что это стало возможным благодаря значительным инвестициям, вложенным в модернизацию оборудования и внедрение новых технологий. Это позволило повысить эффективность добычи.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Экономика, РОССИЯ, Чукотка, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Кузнецов: добыча золота на Чукотке в 2025 году вырастет на 10-15%
Губернатор Кузнецов: добыча золота на Чукотке в 2025 году вырастет на 10-15%
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Общая добыча золота в 2025 году на Чукотке, как ожидается, вырастет на 10-15% по сравнению с прошлым годом, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Владислав Кузнецов.
В 2024 году добыча золота в регионе составила 24,5 тонны, что на 3% превысило показатели 2023 года, сообщал департамент промышленной политики Чукотского АО.
"В первом квартале 2025 года Чукотский автономный округ продемонстрировал впечатляющий рост: предприятия региона добыли 5,3 тонны золота, что на 18% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Не менее успешной оказалась и добыча серебра, составляющая 34,6 тонны, что на 38% больше, чем годом ранее. При сохранении текущих темпов роста мы можем предполагать, что общая добыча золота в 2025 году вырастет на 10-15% по сравнению с прошлым годом", - сказал Кузнецов.
Он отметил, что это стало возможным благодаря значительным инвестициям, вложенным в модернизацию оборудования и внедрение новых технологий. Это позволило повысить эффективность добычи.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.