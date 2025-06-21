Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кузнецов: добыча золота на Чукотке в 2025 году вырастет на 10-15% - 21.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250621/kuznetsov-858750483.html
Кузнецов: добыча золота на Чукотке в 2025 году вырастет на 10-15%
Кузнецов: добыча золота на Чукотке в 2025 году вырастет на 10-15% - 21.06.2025, ПРАЙМ
Кузнецов: добыча золота на Чукотке в 2025 году вырастет на 10-15%
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Общая добыча золота в 2025 году на Чукотке, как ожидается, вырастет на 10-15% по сравнению с прошлым годом, сообщил в... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T05:45+0300
2025-06-21T05:45+0300
экономика
россия
чукотка
санкт-петербург
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858750483.jpg?1750473947
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Общая добыча золота в 2025 году на Чукотке, как ожидается, вырастет на 10-15% по сравнению с прошлым годом, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Владислав Кузнецов. В 2024 году добыча золота в регионе составила 24,5 тонны, что на 3% превысило показатели 2023 года, сообщал департамент промышленной политики Чукотского АО. "В первом квартале 2025 года Чукотский автономный округ продемонстрировал впечатляющий рост: предприятия региона добыли 5,3 тонны золота, что на 18% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Не менее успешной оказалась и добыча серебра, составляющая 34,6 тонны, что на 38% больше, чем годом ранее. При сохранении текущих темпов роста мы можем предполагать, что общая добыча золота в 2025 году вырастет на 10-15% по сравнению с прошлым годом", - сказал Кузнецов. Он отметил, что это стало возможным благодаря значительным инвестициям, вложенным в модернизацию оборудования и внедрение новых технологий. Это позволило повысить эффективность добычи. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
чукотка
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, чукотка, санкт-петербург
Экономика, РОССИЯ, Чукотка, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
05:45 21.06.2025
 
Кузнецов: добыча золота на Чукотке в 2025 году вырастет на 10-15%

Губернатор Кузнецов: добыча золота на Чукотке в 2025 году вырастет на 10-15%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Общая добыча золота в 2025 году на Чукотке, как ожидается, вырастет на 10-15% по сравнению с прошлым годом, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Владислав Кузнецов.
В 2024 году добыча золота в регионе составила 24,5 тонны, что на 3% превысило показатели 2023 года, сообщал департамент промышленной политики Чукотского АО.
"В первом квартале 2025 года Чукотский автономный округ продемонстрировал впечатляющий рост: предприятия региона добыли 5,3 тонны золота, что на 18% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Не менее успешной оказалась и добыча серебра, составляющая 34,6 тонны, что на 38% больше, чем годом ранее. При сохранении текущих темпов роста мы можем предполагать, что общая добыча золота в 2025 году вырастет на 10-15% по сравнению с прошлым годом", - сказал Кузнецов.
Он отметил, что это стало возможным благодаря значительным инвестициям, вложенным в модернизацию оборудования и внедрение новых технологий. Это позволило повысить эффективность добычи.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ЭкономикаРОССИЯЧукоткаСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала