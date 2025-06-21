https://1prime.ru/20250621/lukashenko-858759316.html
"Какие люди!" Лукашенко своеобразно встретил делегацию США, пишут СМИ
"Какие люди!" Лукашенко своеобразно встретил делегацию США, пишут СМИ - 21.06.2025, ПРАЙМ
"Какие люди!" Лукашенко своеобразно встретил делегацию США, пишут СМИ
Белорусский лидер Александр Лукашенко поприветствовал прибывшую на переговоры в Минск возглавляемую спецпосланником президента США Дональда Трампа Китом... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T15:51+0300
2025-06-21T15:51+0300
2025-06-21T15:52+0300
политика
александр лукашенко
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кит келлог
переговоры
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Белорусский лидер Александр Лукашенко поприветствовал прибывшую на переговоры в Минск возглавляемую спецпосланником президента США Дональда Трампа Китом Келлогом американскую делегацию восклицанием "Какие люди!" Об этом рассказывает Telegram-канал "Пул Первого", опубликовавший соответствующий видеосюжет."Какие люди! Привет, дорогой!" — поприветствовал президент Белоруссии одного из членов американской делегации. Тот в качестве ответной любезности назвал главу государства "my friend", после чего представил его спецпосланнику президента США.В ходе знакомства с Келлогом Лукашенко воскликнул: "Кто его не знает?! Самое медийное лицо в последнее время!"Спецпосланник Трампа стал самым высокопоставленным американским чиновником, который в последнее время посетил с визитом Республику Беларусь. Как передавало, ссылаясь на источники, информагенство Reuters, Келлог направился на встречу с Лукашенко, чтобы придать импульс российско-украинским переговорам.
https://1prime.ru/20250612/uregulirovanie-858443804.html
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александр лукашенко, делегация, сша, кит келлог, переговоры
Политика, Александр Лукашенко, делегация, США, Кит Келлог, переговоры
"Какие люди!" Лукашенко своеобразно встретил делегацию США, пишут СМИ
"Пул первого": Лукашенко встретил в Минске делегацию США фразой "Какие люди!"
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ.
Белорусский лидер Александр Лукашенко поприветствовал прибывшую на переговоры в Минск возглавляемую спецпосланником президента США Дональда Трампа Китом Келлогом американскую делегацию восклицанием "Какие люди!" Об этом рассказывает Telegram-канал "Пул Первого"
, опубликовавший соответствующий видеосюжет.
"Какие люди! Привет, дорогой!" — поприветствовал президент Белоруссии одного из членов американской делегации. Тот в качестве ответной любезности назвал главу государства "my friend", после чего представил его спецпосланнику президента США.
В ходе знакомства с Келлогом Лукашенко воскликнул: "Кто его не знает?! Самое медийное лицо в последнее время!"
Спецпосланник Трампа стал самым высокопоставленным американским чиновником, который в последнее время посетил с визитом Республику Беларусь. Как передавало, ссылаясь на источники, информагенство Reuters, Келлог направился на встречу с Лукашенко, чтобы придать импульс российско-украинским переговорам.
США нашли способ установления мира на Украине, заявил Келлог