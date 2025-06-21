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"Какие люди!" Лукашенко своеобразно встретил делегацию США, пишут СМИ - 21.06.2025, ПРАЙМ
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"Какие люди!" Лукашенко своеобразно встретил делегацию США, пишут СМИ
"Какие люди!" Лукашенко своеобразно встретил делегацию США, пишут СМИ - 21.06.2025, ПРАЙМ
"Какие люди!" Лукашенко своеобразно встретил делегацию США, пишут СМИ
Белорусский лидер Александр Лукашенко поприветствовал прибывшую на переговоры в Минск возглавляемую спецпосланником президента США Дональда Трампа Китом... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T15:51+0300
2025-06-21T15:52+0300
политика
александр лукашенко
делегация
сша
кит келлог
переговоры
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Белорусский лидер Александр Лукашенко поприветствовал прибывшую на переговоры в Минск возглавляемую спецпосланником президента США Дональда Трампа Китом Келлогом американскую делегацию восклицанием "Какие люди!" Об этом рассказывает Telegram-канал "Пул Первого", опубликовавший соответствующий видеосюжет."Какие люди! Привет, дорогой!" — поприветствовал президент Белоруссии одного из членов американской делегации. Тот в качестве ответной любезности назвал главу государства "my friend", после чего представил его спецпосланнику президента США.В ходе знакомства с Келлогом Лукашенко воскликнул: "Кто его не знает?! Самое медийное лицо в последнее время!"Спецпосланник Трампа стал самым высокопоставленным американским чиновником, который в последнее время посетил с визитом Республику Беларусь. Как передавало, ссылаясь на источники, информагенство Reuters, Келлог направился на встречу с Лукашенко, чтобы придать импульс российско-украинским переговорам.
https://1prime.ru/20250612/uregulirovanie-858443804.html
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александр лукашенко, делегация, сша, кит келлог, переговоры
Политика, Александр Лукашенко, делегация, США, Кит Келлог, переговоры
15:51 21.06.2025 (обновлено: 15:52 21.06.2025)
 
"Какие люди!" Лукашенко своеобразно встретил делегацию США, пишут СМИ

"Пул первого": Лукашенко встретил в Минске делегацию США фразой "Какие люди!"

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Белорусский лидер Александр Лукашенко поприветствовал прибывшую на переговоры в Минск возглавляемую спецпосланником президента США Дональда Трампа Китом Келлогом американскую делегацию восклицанием "Какие люди!" Об этом рассказывает Telegram-канал "Пул Первого", опубликовавший соответствующий видеосюжет.
"Какие люди! Привет, дорогой!" — поприветствовал президент Белоруссии одного из членов американской делегации. Тот в качестве ответной любезности назвал главу государства "my friend", после чего представил его спецпосланнику президента США.
В ходе знакомства с Келлогом Лукашенко воскликнул: "Кто его не знает?! Самое медийное лицо в последнее время!"
Спецпосланник Трампа стал самым высокопоставленным американским чиновником, который в последнее время посетил с визитом Республику Беларусь. Как передавало, ссылаясь на источники, информагенство Reuters, Келлог направился на встречу с Лукашенко, чтобы придать импульс российско-украинским переговорам.
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
США нашли способ установления мира на Украине, заявил Келлог
12 июня, 18:36
 
ПолитикаАлександр ЛукашенкоделегацияСШАКит Келлогпереговоры
 
 
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