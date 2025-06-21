https://1prime.ru/20250621/matvienko-858758447.html

Матвиенко назвала недальновидной политику ЕС в отношении России

Матвиенко назвала недальновидной политику ЕС в отношении России - 21.06.2025, ПРАЙМ

Матвиенко назвала недальновидной политику ЕС в отношении России

Политика стран Евросоюза в отношении России является недальновидной, обеспечить безопасность Европы без участия РФ невозможно, заявила спикер Совфеда Валентина... | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T14:53+0300

2025-06-21T14:53+0300

2025-06-21T14:53+0300

политика

россия

валентина матвиенко

ес

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Политика стран Евросоюза в отношении России является недальновидной, обеспечить безопасность Европы без участия РФ невозможно, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Конечно, недальновидно. И то, что они сами творят со своими странами, уничтожая собственную экономику, уничтожая уровень жизни, снижая его у людей. Но мы живем на одном континенте. Соседей не выбирают, никуда не деться. Обеспечить европейскую безопасность, скажем, без участия России невозможно, развивать эффективно европейскую экономику без не только сырьевых ресурсов России, но и без наших научных достижений - тоже невозможно", - сказала Матвиенко журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

https://1prime.ru/20250620/siyyarto-858742087.html

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россия, валентина матвиенко, ес