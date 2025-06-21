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Матвиенко назвала недальновидной политику ЕС в отношении России
Матвиенко назвала недальновидной политику ЕС в отношении России - 21.06.2025, ПРАЙМ
Матвиенко назвала недальновидной политику ЕС в отношении России
Политика стран Евросоюза в отношении России является недальновидной, обеспечить безопасность Европы без участия РФ невозможно, заявила спикер Совфеда Валентина... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T14:53+0300
2025-06-21T14:53+0300
2025-06-21T14:53+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Политика стран Евросоюза в отношении России является недальновидной, обеспечить безопасность Европы без участия РФ невозможно, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Конечно, недальновидно. И то, что они сами творят со своими странами, уничтожая собственную экономику, уничтожая уровень жизни, снижая его у людей. Но мы живем на одном континенте. Соседей не выбирают, никуда не деться. Обеспечить европейскую безопасность, скажем, без участия России невозможно, развивать эффективно европейскую экономику без не только сырьевых ресурсов России, но и без наших научных достижений - тоже невозможно", - сказала Матвиенко журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
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россия, валентина матвиенко, ес
Политика, РОССИЯ, Валентина Матвиенко, ЕС
Матвиенко назвала недальновидной политику ЕС в отношении России
Матвиенко: невозможно обеспечить безопасность Европы без участия России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Политика стран Евросоюза в отношении России является недальновидной, обеспечить безопасность Европы без участия РФ невозможно, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Конечно, недальновидно. И то, что они сами творят со своими странами, уничтожая собственную экономику, уничтожая уровень жизни, снижая его у людей. Но мы живем на одном континенте. Соседей не выбирают, никуда не деться. Обеспечить европейскую безопасность, скажем, без участия России невозможно, развивать эффективно европейскую экономику без не только сырьевых ресурсов России, но и без наших научных достижений - тоже невозможно", - сказала Матвиенко журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
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