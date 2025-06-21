https://1prime.ru/20250621/medvedev-858753869.html

Медведев сказал, как Россия может ответить на провокацию с "грязной бомбой"

Медведев сказал, как Россия может ответить на провокацию с "грязной бомбой" - 21.06.2025, ПРАЙМ

Медведев сказал, как Россия может ответить на провокацию с "грязной бомбой"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае провокации с "грязной бомбой", Россия ответит тактическим ядерным оружием. | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T10:42+0300

2025-06-21T10:42+0300

2025-06-21T10:43+0300

политика

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае провокации с "грязной бомбой", Россия ответит тактическим ядерным оружием. Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал сообщения о возможных попытках совершить провокацию с "грязной бомбой" в отношении России, отметил, что Москва будет вынуждена ответить соразмерно. "Чем? Чистой бомбой: ТЯО", - написал Медведев.По словам Медведева, Россия обладает достаточными запасами ядерного оружия для ответа на провокации.

https://1prime.ru/20250620/putin-858744109.html

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россия, дмитрий медведев