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Медведев сказал, как Россия может ответить на провокацию с "грязной бомбой"
Медведев сказал, как Россия может ответить на провокацию с "грязной бомбой" - 21.06.2025, ПРАЙМ
Медведев сказал, как Россия может ответить на провокацию с "грязной бомбой"
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае провокации с "грязной бомбой", Россия ответит тактическим ядерным оружием. | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T10:42+0300
2025-06-21T10:42+0300
2025-06-21T10:43+0300
политика
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае провокации с "грязной бомбой", Россия ответит тактическим ядерным оружием. Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал сообщения о возможных попытках совершить провокацию с "грязной бомбой" в отношении России, отметил, что Москва будет вынуждена ответить соразмерно. "Чем? Чистой бомбой: ТЯО", - написал Медведев.По словам Медведева, Россия обладает достаточными запасами ядерного оружия для ответа на провокации.
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россия, дмитрий медведев
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Медведев
Медведев сказал, как Россия может ответить на провокацию с "грязной бомбой"
Медведев: при возможной провокации с "грязной бомбой" Россия ответит ядерным оружием
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае провокации с "грязной бомбой", Россия ответит тактическим ядерным оружием.
Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал сообщения о возможных попытках совершить провокацию с "грязной бомбой" в отношении России, отметил, что Москва будет вынуждена ответить соразмерно.
"Чем? Чистой бомбой: ТЯО", - написал Медведев.
По словам Медведева, Россия обладает достаточными запасами ядерного оружия для ответа на провокации.
Путин высказался о возможном применении Украиной "грязной бомбы"