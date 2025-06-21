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Медведев рассказал об особенностях ядерных программ Ирана и Израиля - 21.06.2025, ПРАЙМ
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Медведев рассказал об особенностях ядерных программ Ирана и Израиля
Медведев рассказал об особенностях ядерных программ Ирана и Израиля - 21.06.2025, ПРАЙМ
Медведев рассказал об особенностях ядерных программ Ирана и Израиля
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Иран за попытки уничтожить его ядерную программу может применить ядерное оружие, если оно у него есть,... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T18:45+0300
2025-06-21T18:53+0300
вооружения
дмитрий медведев
ядерная программа
иран
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Иран за попытки уничтожить его ядерную программу может применить ядерное оружие, если оно у него есть, а если не применит, то обязательно восстановит программу любой ценой. На своей странице во "ВКонтакте" Медведев отметил, что ни Иран, ни Израиль не откажутся от своих ядерных программ и никакие удары здесь не помогут. Кроме того, Тегеран "видит свое выживание в ядерной программе" и он продолжит ее во что бы то ни стало, считает замглавы Совбеза. "Но если вы попытаетесь уничтожить всю программу, как это делает Израиль и, возможно, при помощи США, то Иран (если у него есть ядерное оружие) обязательно его применит! А если нет, то он восстановит эту программу любой ценой. Нетаньяху уйдёт, но Иран останется. Во главе с новым аятоллой", - написал Медведев. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
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дмитрий медведев, ядерная программа, иран
Вооружения, Дмитрий Медведев, ядерная программа, ИРАН
18:45 21.06.2025 (обновлено: 18:53 21.06.2025)
 
Медведев рассказал об особенностях ядерных программ Ирана и Израиля

Медведев: ни Иран, ни Израиль не откажутся от своих ядерных программ

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкРабочая поездка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Дальневосточнй федеральный округ
Рабочая поездка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Дальневосточнй федеральный округ - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Иран за попытки уничтожить его ядерную программу может применить ядерное оружие, если оно у него есть, а если не применит, то обязательно восстановит программу любой ценой.
На своей странице во "ВКонтакте" Медведев отметил, что ни Иран, ни Израиль не откажутся от своих ядерных программ и никакие удары здесь не помогут. Кроме того, Тегеран "видит свое выживание в ядерной программе" и он продолжит ее во что бы то ни стало, считает замглавы Совбеза.
"Но если вы попытаетесь уничтожить всю программу, как это делает Израиль и, возможно, при помощи США, то Иран (если у него есть ядерное оружие) обязательно его применит! А если нет, то он восстановит эту программу любой ценой. Нетаньяху уйдёт, но Иран останется. Во главе с новым аятоллой", - написал Медведев.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
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