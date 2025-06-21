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Общественники ФРГ подписали заявление в прокуратуру на Мерца, пишут СМИ - 21.06.2025, ПРАЙМ
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Общественники ФРГ подписали заявление в прокуратуру на Мерца, пишут СМИ
Общественники ФРГ подписали заявление в прокуратуру на Мерца, пишут СМИ - 21.06.2025, ПРАЙМ
Общественники ФРГ подписали заявление в прокуратуру на Мерца, пишут СМИ
Примерно 20 немецких политиков и деятелей культуры подписали заявление в прокуратуру на канцлера Германии Фридриха Мерца в связи с его высказыванием о действиях | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T18:35+0300
2025-06-21T18:35+0300
политика
германия
политики
деятели культуры
заявление
прокуратура
фридрих мерц
иран
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МОСКВА, 21 июн – ПРАЙМ. Примерно 20 немецких политиков и деятелей культуры подписали заявление в прокуратуру на канцлера Германии Фридриха Мерца в связи с его высказыванием о действиях Израиля в Иране, сообщает газета Berliner Zeitung (BZ) со ссылкой на заявление. Во вторник Мерц заявил в интервью каналу ZDF о "грязной работе, которую Израиль делает за всех нас" в конфликте с Ираном, после чего столкнулся с критикой со стороны многих немецких и иностранных политиков. "Эстрадный артист Дитер "Диди" Халлерфорден и бывший депутат бундестага от "Левых" Дитер Дем подали иск в прокуратуру против федерального канцлера Фридриха Мерца… Согласно (информации – ред.) из круга примерно двадцати подписантов, иск подан в генеральную прокуратуру ФРГ и в прокуратуру Берлина", - говорится в статье. По мнению подписавших заявление, высказывания Мерца несовместимы с немецким законодательством и Уставом ООН, пишет газета. Авторы заявления также указывают на схожесть слов Мерца с высказываниями оберштурмфюрера СС Августа Хефнера, который командовал расстрелами в Бабьем Яре и называл это "грязной работой", отмечается в материале. Подписи под заявлениями в числе прочих поставили евродепутат от партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Михаэль фон Шуленбург, член Парламентской ассамблеи Совета Европы от партии ССВ Андрей Гунько и публицист Патрик Бааб. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
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германия
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германия, политики, деятели культуры, заявление, прокуратура, фридрих мерц, иран
Политика, ГЕРМАНИЯ, политики, деятели культуры, заявление, прокуратура, Фридрих Мерц, ИРАН
18:35 21.06.2025
 
Общественники ФРГ подписали заявление в прокуратуру на Мерца, пишут СМИ

BZ: общественники ФРГ подписали заявление на Мерца за слова об Израиле и Иране

© CC BY 2.0 / European People's PartyНемецкий политик Фридрих Мерц
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
© CC BY 2.0 / European People's Party
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МОСКВА, 21 июн – ПРАЙМ. Примерно 20 немецких политиков и деятелей культуры подписали заявление в прокуратуру на канцлера Германии Фридриха Мерца в связи с его высказыванием о действиях Израиля в Иране, сообщает газета Berliner Zeitung (BZ) со ссылкой на заявление.
Во вторник Мерц заявил в интервью каналу ZDF о "грязной работе, которую Израиль делает за всех нас" в конфликте с Ираном, после чего столкнулся с критикой со стороны многих немецких и иностранных политиков.
"Эстрадный артист Дитер "Диди" Халлерфорден и бывший депутат бундестага от "Левых" Дитер Дем подали иск в прокуратуру против федерального канцлера Фридриха Мерца… Согласно (информации – ред.) из круга примерно двадцати подписантов, иск подан в генеральную прокуратуру ФРГ и в прокуратуру Берлина", - говорится в статье.
По мнению подписавших заявление, высказывания Мерца несовместимы с немецким законодательством и Уставом ООН, пишет газета. Авторы заявления также указывают на схожесть слов Мерца с высказываниями оберштурмфюрера СС Августа Хефнера, который командовал расстрелами в Бабьем Яре и называл это "грязной работой", отмечается в материале.
Подписи под заявлениями в числе прочих поставили евродепутат от партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Михаэль фон Шуленбург, член Парламентской ассамблеи Совета Европы от партии ССВ Андрей Гунько и публицист Патрик Бааб.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
"Лишь прокси". В бундестаге ответили на вопрос о разговоре Путина с Мерцем
Вчера, 23:30
 
ПолитикаГЕРМАНИЯполитикидеятели культурызаявлениепрокуратураФридрих МерцИРАН
 
 
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