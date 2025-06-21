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Минцифры заявило о важности формулирования регуляторики по ИИ-агентам
Минцифры заявило о важности формулирования регуляторики по ИИ-агентам - 21.06.2025, ПРАЙМ
Минцифры заявило о важности формулирования регуляторики по ИИ-агентам
Глава Минцифры Максут Шадаев считает важным сейчас сформулировать регуляторику по ИИ-агентам - системам с искусственным интеллектом, выстраиваемым в устройства... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T15:04+0300
2025-06-21T15:04+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Глава Минцифры Максут Шадаев считает важным сейчас сформулировать регуляторику по ИИ-агентам - системам с искусственным интеллектом, выстраиваемым в устройства и приложения, по его мнению, в таких разработках есть большой потенциал. "Мне кажется, очень важно сейчас какую-то регуляторику сформулировать по ИИ-агентам. Потому что очевидно, что здесь огромный потенциал. Очевидно, что ИИ-агенты - это будущее, здесь, конечно, никто на месте не сидит", - сказал Шадаев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. При этом он напомнил, что закон об обезличенных данных принимался очень долго, так как надо было найти баланс между защитой персональных данных и вовлечением больших данных в оборот. Было сложно согласовать методику обезличивания данных с регулятором. "Конструкция получилась очень тяжеловесной. В моем понимании, это сейчас такой определенный барьер, мы сейчас будем его как-то расшивать", - добавил Шадаев. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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минцифры, максут шадаев, технологии, ии, развитие ии
ПМЭФ-2025, Минцифры, Максут Шадаев, Технологии, ИИ, развитие ИИ
Минцифры заявило о важности формулирования регуляторики по ИИ-агентам
Шадаев: важно сформулировать регуляторику по ИИ-агентам, в них есть потенциал
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Глава Минцифры Максут Шадаев считает важным сейчас сформулировать регуляторику по ИИ-агентам - системам с искусственным интеллектом, выстраиваемым в устройства и приложения, по его мнению, в таких разработках есть большой потенциал.
"Мне кажется, очень важно сейчас какую-то регуляторику сформулировать по ИИ-агентам. Потому что очевидно, что здесь огромный потенциал. Очевидно, что ИИ-агенты - это будущее, здесь, конечно, никто на месте не сидит", - сказал Шадаев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.
При этом он напомнил, что закон об обезличенных данных принимался очень долго, так как надо было найти баланс между защитой персональных данных и вовлечением больших данных в оборот. Было сложно согласовать методику обезличивания данных с регулятором.
"Конструкция получилась очень тяжеловесной. В моем понимании, это сейчас такой определенный барьер, мы сейчас будем его как-то расшивать", - добавил Шадаев.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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