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Минцифры оценило вероятность субсидий на внедрение российских IT-решений - 21.06.2025, ПРАЙМ
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Минцифры оценило вероятность субсидий на внедрение российских IT-решений
Минцифры оценило вероятность субсидий на внедрение российских IT-решений - 21.06.2025, ПРАЙМ
Минцифры оценило вероятность субсидий на внедрение российских IT-решений
Введение субсидий или льготных кредитов для внедрения российских IT-решений маловероятно, но есть и другие способы поддержки, нефинансовые, заявил глава... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T16:50+0300
2025-06-21T16:50+0300
пмэф-2025
россия
технологии
минцифры
максут шадаев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Введение субсидий или льготных кредитов для внедрения российских IT-решений маловероятно, но есть и другие способы поддержки, нефинансовые, заявил глава Минцифры Максут Шадаев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. "Я честно могу сказать, что, наверно, в текущих условиях какие-то субсидии или льготные кредиты на внедрение российских решений маловероятны. Но у нас есть другие способы, нефинансовые", - сказал Шадаев. По словам министра, принятый в апреле закон о критической информационной инфраструктуре (КИИ), который определяет переход таких объектов на российские решения, является "мощнейшим инструментом стимулирования спроса" на отечественные решения. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, технологии, минцифры, максут шадаев
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, Технологии, Минцифры, Максут Шадаев
16:50 21.06.2025
 
Минцифры оценило вероятность субсидий на внедрение российских IT-решений

Шадаев: субсидии или льготные кредиты на внедрение российских IT-решений маловероятны

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Введение субсидий или льготных кредитов для внедрения российских IT-решений маловероятно, но есть и другие способы поддержки, нефинансовые, заявил глава Минцифры Максут Шадаев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.
"Я честно могу сказать, что, наверно, в текущих условиях какие-то субсидии или льготные кредиты на внедрение российских решений маловероятны. Но у нас есть другие способы, нефинансовые", - сказал Шадаев.
По словам министра, принятый в апреле закон о критической информационной инфраструктуре (КИИ), который определяет переход таких объектов на российские решения, является "мощнейшим инструментом стимулирования спроса" на отечественные решения.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Международный форум Kazan Digital week - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
Минцифры заявило о важности формулирования регуляторики по ИИ-агентам
15:04
 
ПМЭФ-2025РОССИЯТехнологииМинцифрыМаксут Шадаев
 
 
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