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Минцифры оценило вероятность субсидий на внедрение российских IT-решений

Минцифры оценило вероятность субсидий на внедрение российских IT-решений - 21.06.2025, ПРАЙМ

Минцифры оценило вероятность субсидий на внедрение российских IT-решений

Введение субсидий или льготных кредитов для внедрения российских IT-решений маловероятно, но есть и другие способы поддержки, нефинансовые, заявил глава... | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T16:50+0300

2025-06-21T16:50+0300

2025-06-21T16:50+0300

пмэф-2025

россия

технологии

минцифры

максут шадаев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Введение субсидий или льготных кредитов для внедрения российских IT-решений маловероятно, но есть и другие способы поддержки, нефинансовые, заявил глава Минцифры Максут Шадаев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. "Я честно могу сказать, что, наверно, в текущих условиях какие-то субсидии или льготные кредиты на внедрение российских решений маловероятны. Но у нас есть другие способы, нефинансовые", - сказал Шадаев. По словам министра, принятый в апреле закон о критической информационной инфраструктуре (КИИ), который определяет переход таких объектов на российские решения, является "мощнейшим инструментом стимулирования спроса" на отечественные решения. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, технологии, минцифры, максут шадаев