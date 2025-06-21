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В Молдавии спрогнозировали возможный рост цен на газ

В Молдавии спрогнозировали возможный рост цен на газ - 21.06.2025, ПРАЙМ

В Молдавии спрогнозировали возможный рост цен на газ

Цены на газ могут подняться, если у "Молдовагаз" отзовут лицензию, заявил РИА Новости лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор. | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T08:19+0300

2025-06-21T08:19+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Цены на газ могут подняться, если у "Молдовагаз" отзовут лицензию, заявил РИА Новости лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор. "Цены поднимутся, потому что появятся фирмы-посредники, которые будут принадлежать чиновникам - окружению Санду, которые будут зарабатывать свои два рубля, но за счет кармана людей. Это делается специально для того, чтобы вытащить из населения дополнительные деньги", - сказал Шор на ПМЭФ. По его мнению, молдавские власти понимают, что "им осталось недолго". "Они воруют во всех внутренних бизнес-процессах. Они не платят налоги, возят контрабандный товар. То есть используют весь свой ресурс для того, чтобы зарабатывать деньги", - заключил Шор. Молдавия переживает сложную энергетическую ситуацию. В декабре 2024 года "Газпром" прекратил поставки газа в республику из-за неурегулированного долга "Молдовагаза". Российская компания оценивает долг в 709 миллионов долларов, в то время как власти Молдавии на основании проведенного в 2023 году аудита предлагают выплатить лишь 8,6 миллиона долларов. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу обеспечением Молдавии голубым топливом занимается госкомпания Energocom. При этом информация о том, у кого закупается газ, а также по какой цене, является засекреченной, она становится известна потребителям только после того, как заключается очередной контракт. Оппозиция в Молдавии уже поднимала вопрос о необходимости заслушать в парламенте министра энергетики Дорина Жунгиету и руководство Национального агентства по регулированию в энергетике в связи с сокрытием цен на закупку газа, однако большинство в лице правящей партии "Действие и солидарность" не поддержало подобную инициативу. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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молдавия, газ, молдовагаз, европа