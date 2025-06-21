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МВД рассказало, какими ведомствами чаще всего прикидываются мошенники - 21.06.2025, ПРАЙМ
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МВД рассказало, какими ведомствами чаще всего прикидываются мошенники
МВД рассказало, какими ведомствами чаще всего прикидываются мошенники - 21.06.2025, ПРАЙМ
МВД рассказало, какими ведомствами чаще всего прикидываются мошенники
Мошенники чаще всего представляются "сотрудниками" МВД, ФСБ, РКН и Росфинмониторинга, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T13:49+0300
2025-06-21T13:49+0300
мошенничество
мвд
мошенники
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Мошенники чаще всего представляются "сотрудниками" МВД, ФСБ, РКН и Росфинмониторинга, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "На основе данных за последние две недели подсчитали, под видом каких учреждений чаще всего звонят мошенники. Правоохранительные органы и органы исполнительной власти (МВД, ФСБ, РКН, Росфинмониторинг) - 50%", - говорится в сообщении. Мошенники, представляясь сотрудниками вышеупомянутых ведомств, обманывают россиян, сообщая о якобы неправомерном доступе к счетам, финансировании запрещенных организаций, оформленных на граждан Украины доверенностях. На звонки от якобы финансового сектора (Банк России, коммерческие банки) приходится 30%. Злоумышленники уверяют в блокировке счетов или необходимости перевода средств на "безопасные счета". Также все ещё остаются популярны схемы мошенничества, в которых аферисты представляются сотрудниками управляющей компании и ЖКХ (10%). Мошенники звонят с предложением заменить домофоны или счетчики, требуют сообщения кодов из SMS.
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мвд, мошенники
Мошенничество, МВД, МОШЕННИКИ
13:49 21.06.2025
 
МВД рассказало, какими ведомствами чаще всего прикидываются мошенники

МВД: чаще всего мошенники звонят под видом "сотрудников" МВД, ФСБ и РКН

© РИА Новости . Сгенерировано ИИМолодой человек в захламленном помещении разговаривает по телефону
Молодой человек в захламленном помещении разговаривает по телефону - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости . Сгенерировано ИИ
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Мошенники чаще всего представляются "сотрудниками" МВД, ФСБ, РКН и Росфинмониторинга, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"На основе данных за последние две недели подсчитали, под видом каких учреждений чаще всего звонят мошенники. Правоохранительные органы и органы исполнительной власти (МВД, ФСБ, РКН, Росфинмониторинг) - 50%", - говорится в сообщении.
Мошенники, представляясь сотрудниками вышеупомянутых ведомств, обманывают россиян, сообщая о якобы неправомерном доступе к счетам, финансировании запрещенных организаций, оформленных на граждан Украины доверенностях.
На звонки от якобы финансового сектора (Банк России, коммерческие банки) приходится 30%. Злоумышленники уверяют в блокировке счетов или необходимости перевода средств на "безопасные счета".
Также все ещё остаются популярны схемы мошенничества, в которых аферисты представляются сотрудниками управляющей компании и ЖКХ (10%). Мошенники звонят с предложением заменить домофоны или счетчики, требуют сообщения кодов из SMS.
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МошенничествоМВДМОШЕННИКИ
 
 
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