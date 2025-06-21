https://1prime.ru/20250621/moshenniki-858756601.html

МВД рассказало, какими ведомствами чаще всего прикидываются мошенники

МВД рассказало, какими ведомствами чаще всего прикидываются мошенники - 21.06.2025, ПРАЙМ

МВД рассказало, какими ведомствами чаще всего прикидываются мошенники

Мошенники чаще всего представляются "сотрудниками" МВД, ФСБ, РКН и Росфинмониторинга, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным... | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T13:49+0300

2025-06-21T13:49+0300

2025-06-21T13:49+0300

мошенничество

мвд

мошенники

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Мошенники чаще всего представляются "сотрудниками" МВД, ФСБ, РКН и Росфинмониторинга, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "На основе данных за последние две недели подсчитали, под видом каких учреждений чаще всего звонят мошенники. Правоохранительные органы и органы исполнительной власти (МВД, ФСБ, РКН, Росфинмониторинг) - 50%", - говорится в сообщении. Мошенники, представляясь сотрудниками вышеупомянутых ведомств, обманывают россиян, сообщая о якобы неправомерном доступе к счетам, финансировании запрещенных организаций, оформленных на граждан Украины доверенностях. На звонки от якобы финансового сектора (Банк России, коммерческие банки) приходится 30%. Злоумышленники уверяют в блокировке счетов или необходимости перевода средств на "безопасные счета". Также все ещё остаются популярны схемы мошенничества, в которых аферисты представляются сотрудниками управляющей компании и ЖКХ (10%). Мошенники звонят с предложением заменить домофоны или счетчики, требуют сообщения кодов из SMS.

https://1prime.ru/20250619/mvd-858665065.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мвд, мошенники