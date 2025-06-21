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Несколько набережных перекроют в Москве из-за "Ночного забега"
Несколько набережных перекроют в Москве из-за "Ночного забега" - 21.06.2025, ПРАЙМ
Несколько набережных перекроют в Москве из-за "Ночного забега"
Несколько набережных перекроют в Москве в субботу из-за проведения "Ночного забега". | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T00:38+0300
2025-06-21T00:38+0300
2025-06-21T00:38+0300
общество
москва
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Несколько набережных перекроют в Москве в субботу из-за проведения "Ночного забега".
Так, в ночь с субботы на воскресенье в центре города перекроют несколько набережных. С 00.01 часов субботы до завершения мероприятия на всех участках ограничений запрещено парковаться.
В субботу с 20.00 до 23.59 часов нельзя будет проехать по участку Тестовской улицы от 1-го Красногвардейского проезда до Пресненской набережной. В это же время будут недоступны участки Пресненской набережной от Тестовской улицы до Краснопресненской набережной и Краснопресненской набережной от Пресненской набережной до Новоарбатского моста.
Также с 21.00 часов субботы до 00.15 часов воскресенья закроют проезд по Смоленской набережной от Новоарбатского моста до Бородинского моста. С 21.00 часов субботы до 00.30 часов воскресенья ограничат движение по Ростовской набережной от Бородинского моста до 1-го Вражского переулка, а также по Саввинской набережной от 1-го Вражского переулка до Новодевичьего проезда.
Кроме того, с 21.00 часов субботы до 01.00 часов воскресенья нельзя проехать по Новодевичьей набережной от Новодевичьего проезда до Лужнецкой набережной, по улице Хамовнический Вал от Новодевичьей набережной до Лужнецкого проезда, по улице Лужники от дома 24, строения 48 до дома 9, строения 6 в Новолужнецком проезде. Помимо этого, ограничат движение по аллее Славы от улицы Лужники до Лужнецкой набережной и по Лужнецкой набережной от Новодевичьей набережной до аллеи Славы.
Ночной забег в 12-й раз стартует в Москве в субботу после захода солнца, участники преодолеют 10 километров по столичным набережным. Он начнется в 22.00 и продлится до последнего финишера.
Место проведения забега в этом году изменено: старт будет расположен рядом с деловым центром "Москва-Сити" и проспектом Багратиона, а финиш - на территории ОК "Лужники".
Маршрут забега пройдет по Пресненской, Краснопресненской, Смоленской, Ростовской, Саввинской и Новодевичьей набережным и завершится у стенда Большой спортивной арены рядом с памятником Ленину.
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общество , москва
Несколько набережных перекроют в Москве из-за "Ночного забега"
В Москве в субботу перекроют несколько набережных из-за проведения "Ночного забега"
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Несколько набережных перекроют в Москве в субботу из-за проведения "Ночного забега".
Так, в ночь с субботы на воскресенье в центре города перекроют несколько набережных. С 00.01 часов субботы до завершения мероприятия на всех участках ограничений запрещено парковаться.
В субботу с 20.00 до 23.59 часов нельзя будет проехать по участку Тестовской улицы от 1-го Красногвардейского проезда до Пресненской набережной. В это же время будут недоступны участки Пресненской набережной от Тестовской улицы до Краснопресненской набережной и Краснопресненской набережной от Пресненской набережной до Новоарбатского моста.
Также с 21.00 часов субботы до 00.15 часов воскресенья закроют проезд по Смоленской набережной от Новоарбатского моста до Бородинского моста. С 21.00 часов субботы до 00.30 часов воскресенья ограничат движение по Ростовской набережной от Бородинского моста до 1-го Вражского переулка, а также по Саввинской набережной от 1-го Вражского переулка до Новодевичьего проезда.
Кроме того, с 21.00 часов субботы до 01.00 часов воскресенья нельзя проехать по Новодевичьей набережной от Новодевичьего проезда до Лужнецкой набережной, по улице Хамовнический Вал от Новодевичьей набережной до Лужнецкого проезда, по улице Лужники от дома 24, строения 48 до дома 9, строения 6 в Новолужнецком проезде. Помимо этого, ограничат движение по аллее Славы от улицы Лужники до Лужнецкой набережной и по Лужнецкой набережной от Новодевичьей набережной до аллеи Славы.
Ночной забег в 12-й раз стартует в Москве в субботу после захода солнца, участники преодолеют 10 километров по столичным набережным. Он начнется в 22.00 и продлится до последнего финишера.
Место проведения забега в этом году изменено: старт будет расположен рядом с деловым центром "Москва-Сити" и проспектом Багратиона, а финиш - на территории ОК "Лужники".
Маршрут забега пройдет по Пресненской, Краснопресненской, Смоленской, Ростовской, Саввинской и Новодевичьей набережным и завершится у стенда Большой спортивной арены рядом с памятником Ленину.