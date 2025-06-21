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"Не будет заседания": Запад огорчил Зеленского новостями о саммите НАТО

"Не будет заседания": Запад огорчил Зеленского новостями о саммите НАТО - 21.06.2025, ПРАЙМ

"Не будет заседания": Запад огорчил Зеленского новостями о саммите НАТО

Члены НАТО приняли решение сократить повестку дня саммита, исключив из нее заседание Совета по Украине. Об этом сообщает издание Politico. | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T17:24+0300

2025-06-21T17:24+0300

2025-06-21T17:25+0300

политика

запад

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украина

владимир зеленский

саммит

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Члены НАТО приняли решение сократить повестку дня саммита, исключив из нее заседание Совета по Украине. Об этом сообщает издание Politico.В публикации утверждается, что сокращение повестки, подобно ситуации на саммите G7 в Канаде, предусматривает отказ от подробного коммюнике в пользу кратких заявлений о новых обязательствах."Сокращенный график НАТО позволяет провести только два основных мероприятия: приветственный ужин в замке голландской королевской семьи и одно заседание Североатлантического совета. Не будет заседания Совета НАТО по Украине. Это еще одна уступка США, которые, несмотря на призывы некоторых союзников провести такое заседание, не были заинтересованы в усилении внимания к конфликту", — сообщает издание.Участие Владимира Зеленского, приглашенного только на ужин, как сообщает Politico, пока не подтверждено.Саммит НАТО состоится 24-25 июня в Гааге. Как сообщило в среду Agence France-Presse, ссылаясь на неназванного дипломата, НАТО стремится к краткой итоговой декларации без упоминания возможного членства Украины в альянсе во избежание разногласий.

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запад, нато, украина, владимир зеленский, саммит