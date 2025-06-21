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"Не будет заседания": Запад огорчил Зеленского новостями о саммите НАТО - 21.06.2025, ПРАЙМ
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"Не будет заседания": Запад огорчил Зеленского новостями о саммите НАТО
"Не будет заседания": Запад огорчил Зеленского новостями о саммите НАТО - 21.06.2025, ПРАЙМ
"Не будет заседания": Запад огорчил Зеленского новостями о саммите НАТО
Члены НАТО приняли решение сократить повестку дня саммита, исключив из нее заседание Совета по Украине. Об этом сообщает издание Politico. | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T17:24+0300
2025-06-21T17:25+0300
политика
запад
нато
украина
владимир зеленский
саммит
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Члены НАТО приняли решение сократить повестку дня саммита, исключив из нее заседание Совета по Украине. Об этом сообщает издание Politico.В публикации утверждается, что сокращение повестки, подобно ситуации на саммите G7 в Канаде, предусматривает отказ от подробного коммюнике в пользу кратких заявлений о новых обязательствах."Сокращенный график НАТО позволяет провести только два основных мероприятия: приветственный ужин в замке голландской королевской семьи и одно заседание Североатлантического совета. Не будет заседания Совета НАТО по Украине. Это еще одна уступка США, которые, несмотря на призывы некоторых союзников провести такое заседание, не были заинтересованы в усилении внимания к конфликту", — сообщает издание.Участие Владимира Зеленского, приглашенного только на ужин, как сообщает Politico, пока не подтверждено.Саммит НАТО состоится 24-25 июня в Гааге. Как сообщило в среду Agence France-Presse, ссылаясь на неназванного дипломата, НАТО стремится к краткой итоговой декларации без упоминания возможного членства Украины в альянсе во избежание разногласий.
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запад, нато, украина, владимир зеленский, саммит
Политика, ЗАПАД, НАТО, УКРАИНА, Владимир Зеленский, саммит
17:24 21.06.2025 (обновлено: 17:25 21.06.2025)
 
"Не будет заседания": Запад огорчил Зеленского новостями о саммите НАТО

Politico: члены НАТО исключили заседание Совета по Украине из повестки саммита

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Члены НАТО приняли решение сократить повестку дня саммита, исключив из нее заседание Совета по Украине. Об этом сообщает издание Politico.
В публикации утверждается, что сокращение повестки, подобно ситуации на саммите G7 в Канаде, предусматривает отказ от подробного коммюнике в пользу кратких заявлений о новых обязательствах.
"Сокращенный график НАТО позволяет провести только два основных мероприятия: приветственный ужин в замке голландской королевской семьи и одно заседание Североатлантического совета. Не будет заседания Совета НАТО по Украине. Это еще одна уступка США, которые, несмотря на призывы некоторых союзников провести такое заседание, не были заинтересованы в усилении внимания к конфликту", — сообщает издание.
Участие Владимира Зеленского, приглашенного только на ужин, как сообщает Politico, пока не подтверждено.
Саммит НАТО состоится 24-25 июня в Гааге. Как сообщило в среду Agence France-Presse, ссылаясь на неназванного дипломата, НАТО стремится к краткой итоговой декларации без упоминания возможного членства Украины в альянсе во избежание разногласий.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
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ПолитикаЗАПАДНАТОУКРАИНАВладимир Зеленскийсаммит
 
 
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