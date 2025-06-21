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Новый банк развития заявил о планах финансировать проекты в нацвалютах - 21.06.2025, ПРАЙМ
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Новый банк развития заявил о планах финансировать проекты в нацвалютах
Новый банк развития заявил о планах финансировать проекты в нацвалютах - 21.06.2025, ПРАЙМ
Новый банк развития заявил о планах финансировать проекты в нацвалютах
Новый банк развития (НБР) стремится финансировать проекты в странах мира в национальных валютах, в том числе для углубления местных рынков капитала, сказала в... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T14:40+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Новый банк развития (НБР) стремится финансировать проекты в странах мира в национальных валютах, в том числе для углубления местных рынков капитала, сказала в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Нового банка развития Дилма Роуссефф. "Что происходит, когда компания берет кредит в долларах? Внезапно, без какой-либо причины внутри страны, происходит внешнее колебание с внутренними эффектами на курс. Доллар укрепляется. Следовательно, кредит становится дороже. Или процентная ставка растет. Международное кредитование также становятся дороже. Во избежание таких ситуаций НБР хочет выделять финансирование на проекты в национальной валюте. Использование нацвалют также помогает углубить местные рынки капитала", - сказала собеседница агентства. Она подчеркнула, что Новый банк развития преследует цель обеспечить стабильное и долгосрочное финансирование строительства железных дорог, аэропортов и других крупных объектов инфраструктуры. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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нацвалюты, финансы, банки, дилма роуссефф
ПМЭФ-2025, нацвалюты, Финансы, Банки, Дилма Роуссефф
14:40 21.06.2025
 
Новый банк развития заявил о планах финансировать проекты в нацвалютах

Роуссефф: НБР стремится финансировать проекты в странах мира в национальных валютах

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф
Президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Новый банк развития (НБР) стремится финансировать проекты в странах мира в национальных валютах, в том числе для углубления местных рынков капитала, сказала в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Нового банка развития Дилма Роуссефф.
"Что происходит, когда компания берет кредит в долларах? Внезапно, без какой-либо причины внутри страны, происходит внешнее колебание с внутренними эффектами на курс. Доллар укрепляется. Следовательно, кредит становится дороже. Или процентная ставка растет. Международное кредитование также становятся дороже. Во избежание таких ситуаций НБР хочет выделять финансирование на проекты в национальной валюте. Использование нацвалют также помогает углубить местные рынки капитала", - сказала собеседница агентства.
Она подчеркнула, что Новый банк развития преследует цель обеспечить стабильное и долгосрочное финансирование строительства железных дорог, аэропортов и других крупных объектов инфраструктуры.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025нацвалютыФинансыБанкиДилма Роуссефф
 
 
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