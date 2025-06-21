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Эксперт рассказал, как увеличить доход на пенсии

Эксперт рассказал, как увеличить доход на пенсии - 21.06.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как увеличить доход на пенсии

Для увеличения доходов после окончания карьеры россиянам стоит обратить внимание на программы негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Об этом агентству... | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T02:02+0300

2025-06-21T02:02+0300

2025-06-21T02:02+0300

экономика

нпф

агентство по страхованию вкладов

пенсии

программа долгосрочных сбережений

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Для увеличения доходов после окончания карьеры россиянам стоит обратить внимание на программы негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Об этом агентству "Прайм" рассказал вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Алексей Денисов.По его словам, вложения в НПФ прозрачны и предсказуемы. Они позволяют защитить деньги от инфляции на длительных временных отрезках и получить гарантированную прибыль за счет эффекта сложных процентов. Другие инструменты накоплений, например, банковские вклады, подходят далеко не всем, поскольку короткий срок вложений и легкий доступ к деньгам часто соблазняют людей тратить накопления на текущие нужды."Таким образом, практически единственным доступным способом долгосрочного накопления на пенсию остается участие в программах негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Систематически пополняя счет небольшими взносами, человек получает возможность сформировать приличный капитал к моменту завершения трудовой деятельности. Использование возможностей НПФ позволяет увеличить размер пенсии с 25% до 40% от уровня прежних доходов", - пояснил Денисов.Негосударственные пенсионные фонды предлагают россиянам комплексную линейку продуктов для формирования достойной пенсии."Наиболее востребованный инструмент - корпоративные пенсионные программы (КПП). Крупные компании сами заключают договор с НПФ и производят регулярные отчисления на счета работников. В ряде случаев взносы делают исключительно работодатели, но чаще они софинансируют взносы сотрудников - в этом случае личные "копилки" специалистов пополняются быстрее и эффективнее", - отметил эксперт.Если нет возможности подключиться к корпоративной программе, можно обратиться в НПФ лично и оформить себе индивидуальный пенсионный план (ИПП). Пользователь сам выбирает условия и получает возможность настроить "пакет" под себя. Регулярно пополняя счет, можно создать себе финансовую подушку безопасности, которая станет хорошим подспорьем при выходе на пенсию. Этот вариант подходит для самозанятых и индивидуальных предпринимателей, которые задумываются о своем будущем.Универсальным сберегательным инструментом с широким спектром применения служит программа долгосрочных сбережений (ПДС). Она позволяет накопить деньги на любые цели даже человеку с невысокими доходами.Копить с ПДС максимально безопасно: средства на счетах участников защищены в Агентстве по страхования вкладов (АСВ) на 2,8 миллиона рублей. Главное преимущество программы - это государственное софинансирование, которое предоставляется в течение 10 лет. Размер господдержки зависит от суммы взносов и доходов участника. Благодаря такой мере человек получает дополнительную доходность от 25% до 100% в год. Кроме того, ПДС предусматривает и налоговые льготы, которые дают еще от 13% возврата с суммы взноса."Благодаря программе долгосрочных сбережений, женщина 35-ти лет, к примеру, сможет начать получать ежемесячные выплаты уже в 50 лет. Представим, что такая участница с доходом 60 тысяч рублей в течение 15 лет ежемесячно вносила по 3000 рублей на счет. Ее накопления составят более 2,2 миллиона рублей. И это при том, что собственных вложений из них будет только 540 тысяч. Остальная часть сформируется за счет полученного инвестдохода, возврата налогов и софинансирования от государства. Если такая женщина оформит срочную выплату, то будет получать почти по 19 тысяч рублей ежемесячно в течение 10 лет. Если же участница выберет пожизненные выплаты, то будет получать по 6000 тысяч рублей пожизненно", - указал эксперт.

https://1prime.ru/20250611/gosduma-858416599.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нпф, агентство по страхованию вкладов, пенсии, программа долгосрочных сбережений