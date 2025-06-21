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Пакистан ждет от РФ помощи в снижении зависимости от импорта энергоресурсов

Пакистан ждет от РФ помощи в снижении зависимости от импорта энергоресурсов - 21.06.2025, ПРАЙМ

Пакистан ждет от РФ помощи в снижении зависимости от импорта энергоресурсов

Российская экспертиза в области энергетики поможет Пакистану реализовать реформы по снижению зависимости страны от импорта энергоресурсов, заявил в интервью с... | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T17:46+0300

2025-06-21T17:46+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Российская экспертиза в области энергетики поможет Пакистану реализовать реформы по снижению зависимости страны от импорта энергоресурсов, заявил в интервью с РИА Новости федеральный министр нефти Пакистана Мухаммад Али Перваиз Малик, участвующий в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Ранее министерство энергетики РФ сообщило, что глава ведомства Сергей Цивилев и глава министерства нефти Пакистана Мухаммад Али Перваиз Малик на встрече в рамках ПМЭФ обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазовой сфере и гидроэнергетике. Отмечается, что ключевой темой встречи стала подготовка к проведению юбилейного, 10-го заседания российско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. "Пакистан в значительной степени зависит от импорта для удовлетворения своих потребностей в энергоносителях… Поэтому мы будем взаимодействовать с нашими российскими друзьями и постараемся использовать ваш опыт и навыки в этой сфере", - сказал Малик. Собеседник агентства подчеркнул, что его страна предпринимает усилия по оптимизации поставок энергоресурсов, и с этой целью стремится наладить разведку и добычу энергоресурсов на своей территории в рамках государственной программы реформ. "И в связи с реформами, которые пытается провести правительство Пакистана … мы пытаемся переоценить ситуацию на более целостном уровне и определить, как управлять различными источниками энергии в соответствии с наилучшим возможным для Пакистана соотношением. И мы предоставим эту ясность нашим российским друзьям, когда они приедут в Исламабад в ноябре", - добавил Малик. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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мировая экономика, пакистан, россия, энергоресурсы