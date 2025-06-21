https://1prime.ru/20250621/peregovory-858761620.html

"Очень много шума". Стали известны подробности встречи Лукашенко с Келлогом

"Очень много шума". Стали известны подробности встречи Лукашенко с Келлогом - 21.06.2025, ПРАЙМ

"Очень много шума". Стали известны подробности встречи Лукашенко с Келлогом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог обсудили международную проблематику, ситуацию в мире, региональную | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T17:35+0300

2025-06-21T17:35+0300

2025-06-21T17:36+0300

политика

александр лукашенко

кит келлог

встреча

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МИНСК, 21 июн - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог обсудили международную проблематику, ситуацию в мире, региональную тематику и белорусско-американские отношения, сообщила пресс-служба президента Белоруссии. "Разговор прошел во Дворце Независимости с участием членов делегаций. В повестке переговоров были международная проблематика и в целом ситуация в мире, региональная тематика и белорусско-американские отношения", - говорится в сообщении. Лукашенко отметил, что приезд Келлога "наделал очень много шума". "Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом. Но я удивляюсь, почему. Разве мы не можем вести нормальный диалог и разговаривать о наших делах - об отношениях между Беларусью и Соединенными Штатами Америки", - сказал глава государства. "Очень рад, господин генерал, встретиться с вами. Я очень надеюсь, что наша беседа будет очень искренней, открытой. В противном случае чего встречаться? Если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не добьемся", - подчеркнул белорусский лидер. В свою очередь Келлог поблагодарил за гостеприимство и встречу. "Мы живем в очень опасное время, когда те кризисы, с которыми мы сталкиваемся, могут резко эскалировать, разрастаться, если мы не будем мудрыми и справедливыми", - сказал он. В ответ Лукашенко подчеркнул: "Господин генерал, я вам обещаю, что вы будете в полной безопасности на территории Беларуси и за это время не произойдет никакой эскалации не только в Беларуси, но и вокруг нас". Келлог стал самым высокопоставленным представителем США, посещающим Белоруссию за последние годы. В феврале 2020 года Минск посещал бывший госсекретарь США Майка Помпео.

https://1prime.ru/20250621/lukashenko-858759316.html

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александр лукашенко, кит келлог, встреча