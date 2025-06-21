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"Очень много шума". Стали известны подробности встречи Лукашенко с Келлогом - 21.06.2025, ПРАЙМ
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"Очень много шума". Стали известны подробности встречи Лукашенко с Келлогом
"Очень много шума". Стали известны подробности встречи Лукашенко с Келлогом - 21.06.2025, ПРАЙМ
"Очень много шума". Стали известны подробности встречи Лукашенко с Келлогом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог обсудили международную проблематику, ситуацию в мире, региональную | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T17:35+0300
2025-06-21T17:36+0300
политика
александр лукашенко
кит келлог
встреча
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МИНСК, 21 июн - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог обсудили международную проблематику, ситуацию в мире, региональную тематику и белорусско-американские отношения, сообщила пресс-служба президента Белоруссии. "Разговор прошел во Дворце Независимости с участием членов делегаций. В повестке переговоров были международная проблематика и в целом ситуация в мире, региональная тематика и белорусско-американские отношения", - говорится в сообщении. Лукашенко отметил, что приезд Келлога "наделал очень много шума". "Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом. Но я удивляюсь, почему. Разве мы не можем вести нормальный диалог и разговаривать о наших делах - об отношениях между Беларусью и Соединенными Штатами Америки", - сказал глава государства. "Очень рад, господин генерал, встретиться с вами. Я очень надеюсь, что наша беседа будет очень искренней, открытой. В противном случае чего встречаться? Если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не добьемся", - подчеркнул белорусский лидер. В свою очередь Келлог поблагодарил за гостеприимство и встречу. "Мы живем в очень опасное время, когда те кризисы, с которыми мы сталкиваемся, могут резко эскалировать, разрастаться, если мы не будем мудрыми и справедливыми", - сказал он. В ответ Лукашенко подчеркнул: "Господин генерал, я вам обещаю, что вы будете в полной безопасности на территории Беларуси и за это время не произойдет никакой эскалации не только в Беларуси, но и вокруг нас". Келлог стал самым высокопоставленным представителем США, посещающим Белоруссию за последние годы. В феврале 2020 года Минск посещал бывший госсекретарь США Майка Помпео.
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александр лукашенко, кит келлог, встреча
Политика, Александр Лукашенко, Кит Келлог, встреча
17:35 21.06.2025 (обновлено: 17:36 21.06.2025)
 
"Очень много шума". Стали известны подробности встречи Лукашенко с Келлогом

Лукашенко и Келлог обсудили ситуацию в мире, отношения Белоруссии и США

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Белоруссии
Государственный флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
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МИНСК, 21 июн - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог обсудили международную проблематику, ситуацию в мире, региональную тематику и белорусско-американские отношения, сообщила пресс-служба президента Белоруссии.
"Разговор прошел во Дворце Независимости с участием членов делегаций. В повестке переговоров были международная проблематика и в целом ситуация в мире, региональная тематика и белорусско-американские отношения", - говорится в сообщении.
Лукашенко отметил, что приезд Келлога "наделал очень много шума".
"Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом. Но я удивляюсь, почему. Разве мы не можем вести нормальный диалог и разговаривать о наших делах - об отношениях между Беларусью и Соединенными Штатами Америки", - сказал глава государства.
"Очень рад, господин генерал, встретиться с вами. Я очень надеюсь, что наша беседа будет очень искренней, открытой. В противном случае чего встречаться? Если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не добьемся", - подчеркнул белорусский лидер.
В свою очередь Келлог поблагодарил за гостеприимство и встречу. "Мы живем в очень опасное время, когда те кризисы, с которыми мы сталкиваемся, могут резко эскалировать, разрастаться, если мы не будем мудрыми и справедливыми", - сказал он.
В ответ Лукашенко подчеркнул: "Господин генерал, я вам обещаю, что вы будете в полной безопасности на территории Беларуси и за это время не произойдет никакой эскалации не только в Беларуси, но и вокруг нас".
Келлог стал самым высокопоставленным представителем США, посещающим Белоруссию за последние годы. В феврале 2020 года Минск посещал бывший госсекретарь США Майка Помпео.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
"Какие люди!" Лукашенко своеобразно встретил делегацию США, пишут СМИ
15:51
 
ПолитикаАлександр ЛукашенкоКит Келлогвстреча
 
 
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