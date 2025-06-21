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Вологодчина подписала на ПМЭФ 23 соглашения на 121,45 миллиарда рублей
Вологодчина подписала на ПМЭФ 23 соглашения на 121,45 миллиарда рублей - 21.06.2025, ПРАЙМ
Вологодчина подписала на ПМЭФ 23 соглашения на 121,45 миллиарда рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Вологодская область подписала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 23 соглашения на сумму 121,45... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T00:35+0300
2025-06-21T00:35+0300
2025-06-21T00:35+0300
экономика
россия
вологодская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Вологодская область подписала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 23 соглашения на сумму 121,45 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
"Всё прошло как по нотам. Вологодчина на форуме прозвучала громко! 23 соглашения подписано на сумму 121,45 миллиарда рублей", - написал он в своем Telegram-канале.
Филимонов отметил, что стенд Вологодской области стал "местом притяжения гостей ПМЭФ со всего мира, в том числе ярких и талантливых людей".
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, вологодская область
Экономика, РОССИЯ, Вологодская область
Вологодчина подписала на ПМЭФ 23 соглашения на 121,45 миллиарда рублей
Вологодская область подписала на ПМЭФ 23 соглашения на 121,45 миллиарда рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Вологодская область подписала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 23 соглашения на сумму 121,45 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
"Всё прошло как по нотам. Вологодчина на форуме прозвучала громко! 23 соглашения подписано на сумму 121,45 миллиарда рублей", - написал он в своем Telegram-канале.
Филимонов отметил, что стенд Вологодской области стал "местом притяжения гостей ПМЭФ со всего мира, в том числе ярких и талантливых людей".
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.