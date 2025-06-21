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МИД Польши сообщил о поляках среди 14 освобожденных в Белоруссии
МИД Польши сообщил о поляках среди 14 освобожденных в Белоруссии - 21.06.2025, ПРАЙМ
МИД Польши сообщил о поляках среди 14 освобожденных в Белоруссии
Среди 14 освобожденных в Белоруссии заключенных трое граждан Польши, сообщает МИД республики. | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T19:40+0300
2025-06-21T19:40+0300
2025-06-21T19:40+0300
политика
белоруссия
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освобождение
поляки
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ВАРШАВА, 21 июн – ПРАЙМ. Среди 14 освобожденных в Белоруссии заключенных трое граждан Польши, сообщает МИД республики. Ранее в субботу заместитель спецпосланника президента США Кита Келлога Джон Коул заявил, что Белоруссия освободила 14 заключенных после визита Келлога в Минск. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская утверждала, что ее супруг Сергей вошел в число освобожденных и уже встретился с ней за пределами Белоруссии. "В освобожденной сегодня белорусскими властями группе из 14 заключенных во главе с Сергеем Тихановским находятся трое граждан Польши, освобождения которых добивались власти Республики. В их передаче в посольстве США в Вильнюсе участвовал представитель польского МИД", - говорится в сообщении. При этом из информации польского внешнеполитического ведомства следует, что в заключении остается журналист польского происхождения Анджей Почобут. "Надеемся, что поездка в Минск посланников президента США генерала Кита Келлога, Джона Коула и Криса Смита - это первый шаг к освобождению очередных польских заключенных, в том числе Анджея Почобута", - говорится в сообщении.
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белоруссия, заключенные, освобождение, поляки, мид польши
Политика, БЕЛОРУССИЯ, заключенные, Освобождение, поляки, МИД Польши
МИД Польши сообщил о поляках среди 14 освобожденных в Белоруссии
МИД Польши: среди 14 освобожденных в Белоруссии заключенных трое поляков
ВАРШАВА, 21 июн – ПРАЙМ. Среди 14 освобожденных в Белоруссии заключенных трое граждан Польши, сообщает МИД республики.
Ранее в субботу заместитель спецпосланника президента США Кита Келлога Джон Коул заявил, что Белоруссия освободила 14 заключенных после визита Келлога в Минск. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская утверждала, что ее супруг Сергей вошел в число освобожденных и уже встретился с ней за пределами Белоруссии.
"В освобожденной сегодня белорусскими властями группе из 14 заключенных во главе с Сергеем Тихановским находятся трое граждан Польши, освобождения которых добивались власти Республики. В их передаче в посольстве США в Вильнюсе участвовал представитель польского МИД", - говорится в сообщении.
При этом из информации польского внешнеполитического ведомства следует, что в заключении остается журналист польского происхождения Анджей Почобут.
"Надеемся, что поездка в Минск посланников президента США генерала Кита Келлога, Джона Коула и Криса Смита - это первый шаг к освобождению очередных польских заключенных, в том числе Анджея Почобута", - говорится в сообщении.
После визита Келлога Лукашенко освободил 14 заключенных, утверждают в США