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МИД Польши сообщил о поляках среди 14 освобожденных в Белоруссии

МИД Польши сообщил о поляках среди 14 освобожденных в Белоруссии - 21.06.2025, ПРАЙМ

МИД Польши сообщил о поляках среди 14 освобожденных в Белоруссии

Среди 14 освобожденных в Белоруссии заключенных трое граждан Польши, сообщает МИД республики. | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T19:40+0300

2025-06-21T19:40+0300

2025-06-21T19:40+0300

политика

белоруссия

заключенные

освобождение

поляки

мид польши

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ВАРШАВА, 21 июн – ПРАЙМ. Среди 14 освобожденных в Белоруссии заключенных трое граждан Польши, сообщает МИД республики. Ранее в субботу заместитель спецпосланника президента США Кита Келлога Джон Коул заявил, что Белоруссия освободила 14 заключенных после визита Келлога в Минск. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская утверждала, что ее супруг Сергей вошел в число освобожденных и уже встретился с ней за пределами Белоруссии. "В освобожденной сегодня белорусскими властями группе из 14 заключенных во главе с Сергеем Тихановским находятся трое граждан Польши, освобождения которых добивались власти Республики. В их передаче в посольстве США в Вильнюсе участвовал представитель польского МИД", - говорится в сообщении. При этом из информации польского внешнеполитического ведомства следует, что в заключении остается журналист польского происхождения Анджей Почобут. "Надеемся, что поездка в Минск посланников президента США генерала Кита Келлога, Джона Коула и Криса Смита - это первый шаг к освобождению очередных польских заключенных, в том числе Анджея Почобута", - говорится в сообщении.

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белоруссия, заключенные, освобождение, поляки, мид польши