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В МИД прокомментировали последствия введения США пошлин в 500%

В МИД прокомментировали последствия введения США пошлин в 500% - 21.06.2025, ПРАЙМ

В МИД прокомментировали последствия введения США пошлин в 500%

Законопроект в американском сенате, предполагающий введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, закупающих российские энергоресурсы, в случае вступления в | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T09:21+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Законопроект в американском сенате, предполагающий введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, закупающих российские энергоресурсы, в случае вступления в силу вряд ли приведет к отказу других государств от торговли с РФ, предположил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД России Александр Панкин. "Я знаю, что такой законопроект есть, и якобы имеется широкая поддержка - более двух третей (сенаторов - ред.). В самих США есть соответствующие процедуры для того, чтобы такие законопроекты проходили и могли вступать в силу. Это очень жёсткий проект. Если эффект рассчитан на то, чтобы все прекратили с Россией торговать, то вряд ли это наступит, потому что это невыгодно нефтяному рынку прежде всего", - сказал собеседник агентства на полях ПМЭФ. Он отметил, что, как понимает сам, даже в руководстве США высказывались опасения о серьезном обратном эффекте для самих Штатов и для мирового рынка в случае принятия законопроекта и его применения. Американский сенатор Линдси Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента Дональда Трампа, а глава Еврокомиссии заявила Грэму* о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. * внесен в России в список террористов и экстремистов.

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сша, россия, мировая экономика, пошлины, мид