Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Северстали" оценили, сможет ли ИИ заменить предпринимателя - 21.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920ПМЭФ-2025
https://1prime.ru/20250621/predprinimatel-858756038.html
В "Северстали" оценили, сможет ли ИИ заменить предпринимателя
В "Северстали" оценили, сможет ли ИИ заменить предпринимателя - 21.06.2025, ПРАЙМ
В "Северстали" оценили, сможет ли ИИ заменить предпринимателя
Искусственный интеллект (ИИ) не способен заменить креативность предпринимателя, так как все принципиальные решения всегда принимаются на стыке эмоций, чувств и... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T13:25+0300
2025-06-21T13:25+0300
пмэф-2025
северсталь
технологии
ии
развитие ии
алексей мордашов
предприниматели
https://cdnn.1prime.ru/img/84143/40/841434021_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_23591f8f23bfa6fab05951ea8b4db878.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) не способен заменить креативность предпринимателя, так как все принципиальные решения всегда принимаются на стыке эмоций, чувств и разума, заявил бизнесмен и председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов в ходе сессии "Диалог поколений: как меняются цели, решения и горизонт планирования" на ПМЭФ. "Проблемы, о которой мы говорил, не существует… То, что называется красивыми словами "искусственный интеллект", "нейросеть" - она ничего не придумывает … Он сам ничего не придумывает и креативностью никакой не обладает", - сказал он, отвечая на вопрос, какие качества предпринимателя ИИ не заменит. По словам, Мордашова искусственный интеллект не является заменителем креативности, оценки риска и творчества, а лишь занимается механической интеллектуальной деятельностью. "Ведь все решения, которые принципиальные, всегда принимаются на стыке эмоций, чувств и разума. Ни одна технология, о которой мы говорим, насколько я знаю, и близко не подошла к этому", - добавил он. Мордашов считает, что все подобные технологии колоссально повышают производительность труда и высвобождают время для творчества и более полной жизни. "И мы будем создавать специальности. Если посмотреть на тысячелетия истории человечества, насоздавали огромное количество специальностей, но они создали нам разнообразие жизни, качество жизни, но никак не превратили нас ни в какие приложения ни механических устройств, ни устройств обработки информации", - полагает он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250621/tekhnologii-858753249.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84143/40/841434021_300:0:2100:1350_1920x0_80_0_0_df17503ff7bf3934a90357368e9d2b03.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
северсталь, технологии, ии, развитие ии, алексей мордашов, предприниматели
ПМЭФ-2025, Северсталь, Технологии, ИИ, развитие ИИ, Алексей Мордашов, предприниматели
13:25 21.06.2025
 
В "Северстали" оценили, сможет ли ИИ заменить предпринимателя

Бизнесмен Мордашов: у ИИ не хватает креатива, чтобы заменить предпринимателя

© Unsplash/Steve JohnsonИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
© Unsplash/Steve Johnson
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) не способен заменить креативность предпринимателя, так как все принципиальные решения всегда принимаются на стыке эмоций, чувств и разума, заявил бизнесмен и председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов в ходе сессии "Диалог поколений: как меняются цели, решения и горизонт планирования" на ПМЭФ.
"Проблемы, о которой мы говорил, не существует… То, что называется красивыми словами "искусственный интеллект", "нейросеть" - она ничего не придумывает … Он сам ничего не придумывает и креативностью никакой не обладает", - сказал он, отвечая на вопрос, какие качества предпринимателя ИИ не заменит.
По словам, Мордашова искусственный интеллект не является заменителем креативности, оценки риска и творчества, а лишь занимается механической интеллектуальной деятельностью.
"Ведь все решения, которые принципиальные, всегда принимаются на стыке эмоций, чувств и разума. Ни одна технология, о которой мы говорим, насколько я знаю, и близко не подошла к этому", - добавил он.
Мордашов считает, что все подобные технологии колоссально повышают производительность труда и высвобождают время для творчества и более полной жизни.
"И мы будем создавать специальности. Если посмотреть на тысячелетия истории человечества, насоздавали огромное количество специальностей, но они создали нам разнообразие жизни, качество жизни, но никак не превратили нас ни в какие приложения ни механических устройств, ни устройств обработки информации", - полагает он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Искусственный интеллект
Глава "Роснефти" спрогнозировал рост на рынке ИИ-технологий в нефтебазе
10:20
 
ПМЭФ-2025СеверстальТехнологииИИразвитие ИИАлексей Мордашовпредприниматели
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала