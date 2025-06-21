https://1prime.ru/20250621/predprinimatel-858756038.html

В "Северстали" оценили, сможет ли ИИ заменить предпринимателя

В "Северстали" оценили, сможет ли ИИ заменить предпринимателя - 21.06.2025, ПРАЙМ

В "Северстали" оценили, сможет ли ИИ заменить предпринимателя

Искусственный интеллект (ИИ) не способен заменить креативность предпринимателя, так как все принципиальные решения всегда принимаются на стыке эмоций, чувств и... | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T13:25+0300

2025-06-21T13:25+0300

2025-06-21T13:25+0300

пмэф-2025

северсталь

технологии

ии

развитие ии

алексей мордашов

предприниматели

https://cdnn.1prime.ru/img/84143/40/841434021_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_23591f8f23bfa6fab05951ea8b4db878.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) не способен заменить креативность предпринимателя, так как все принципиальные решения всегда принимаются на стыке эмоций, чувств и разума, заявил бизнесмен и председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов в ходе сессии "Диалог поколений: как меняются цели, решения и горизонт планирования" на ПМЭФ. "Проблемы, о которой мы говорил, не существует… То, что называется красивыми словами "искусственный интеллект", "нейросеть" - она ничего не придумывает … Он сам ничего не придумывает и креативностью никакой не обладает", - сказал он, отвечая на вопрос, какие качества предпринимателя ИИ не заменит. По словам, Мордашова искусственный интеллект не является заменителем креативности, оценки риска и творчества, а лишь занимается механической интеллектуальной деятельностью. "Ведь все решения, которые принципиальные, всегда принимаются на стыке эмоций, чувств и разума. Ни одна технология, о которой мы говорим, насколько я знаю, и близко не подошла к этому", - добавил он. Мордашов считает, что все подобные технологии колоссально повышают производительность труда и высвобождают время для творчества и более полной жизни. "И мы будем создавать специальности. Если посмотреть на тысячелетия истории человечества, насоздавали огромное количество специальностей, но они создали нам разнообразие жизни, качество жизни, но никак не превратили нас ни в какие приложения ни механических устройств, ни устройств обработки информации", - полагает он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250621/tekhnologii-858753249.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

северсталь, технологии, ии, развитие ии, алексей мордашов, предприниматели