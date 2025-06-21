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Путин высказался о будущем отношений России и Украины - 21.06.2025, ПРАЙМ
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Путин высказался о будущем отношений России и Украины
Путин высказался о будущем отношений России и Украины - 21.06.2025, ПРАЙМ
Путин высказался о будущем отношений России и Украины
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia поделился мнением о текущей ситуации на Украине, а также о вероятных будущих... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T09:57+0300
2025-06-21T09:57+0300
политика
россия
владимир путин
украина
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БЕЙРУТ, 21 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia поделился мнением о текущей ситуации на Украине, а также о вероятных будущих взаимоотношениях России и Украины.Основные заявления - в материале агентства ПРАЙМ:&quot;Третьи стороны заинтересованы не в прекращении конфликта, а в использовании Украины в своих интересах. Украина заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, действующих против России&quot;Слова российского президента телеканал передает в переводе на арабский язык.
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россия, владимир путин, украина
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, УКРАИНА
09:57 21.06.2025
 
Путин высказался о будущем отношений России и Украины

Путин: большинство украинцев заинтересованы в сохранении дружественных отношений с РФ

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения
Президент Владимир Путин принял участие в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения
© POOL
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БЕЙРУТ, 21 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia поделился мнением о текущей ситуации на Украине, а также о вероятных будущих взаимоотношениях России и Украины.

Основные заявления - в материале агентства ПРАЙМ:

  • Украина не должна быть инструментом в руках третьих стран, которые жаждут продолжения конфликта;

"Третьи стороны заинтересованы не в прекращении конфликта, а в использовании Украины в своих интересах. Украина заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, действующих против России"

Президент Владимир Путин принял участие в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения
Владимир Путин
  • Путин выразил надежду на то, что Украина будет преследовать свои интересы, а не интересы третьих лиц;
  • российский лидер призвал Украину признать результаты референдумов в четырех новых регионах России;
  • президент выразил уверенность, что большинство граждан Украины заинтересованы в дружбе с Россией.
Слова российского президента телеканал передает в переводе на арабский язык.
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