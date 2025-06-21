Путин высказался о будущем отношений России и Украины
Путин: большинство украинцев заинтересованы в сохранении дружественных отношений с РФ
© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения
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БЕЙРУТ, 21 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia поделился мнением о текущей ситуации на Украине, а также о вероятных будущих взаимоотношениях России и Украины.
Основные заявления - в материале агентства ПРАЙМ:
- Украина не должна быть инструментом в руках третьих стран, которые жаждут продолжения конфликта;
"Третьи стороны заинтересованы не в прекращении конфликта, а в использовании Украины в своих интересах. Украина заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, действующих против России"
- Путин выразил надежду на то, что Украина будет преследовать свои интересы, а не интересы третьих лиц;
- российский лидер призвал Украину признать результаты референдумов в четырех новых регионах России;
- президент выразил уверенность, что большинство граждан Украины заинтересованы в дружбе с Россией.
Слова российского президента телеканал передает в переводе на арабский язык.