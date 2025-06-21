https://1prime.ru/20250621/putin-858753049.html

Путин высказался о будущем отношений России и Украины

Путин высказался о будущем отношений России и Украины - 21.06.2025, ПРАЙМ

Путин высказался о будущем отношений России и Украины

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia поделился мнением о текущей ситуации на Украине, а также о вероятных будущих... | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T09:57+0300

2025-06-21T09:57+0300

2025-06-21T09:57+0300

политика

россия

владимир путин

украина

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БЕЙРУТ, 21 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia поделился мнением о текущей ситуации на Украине, а также о вероятных будущих взаимоотношениях России и Украины.Основные заявления - в материале агентства ПРАЙМ:"Третьи стороны заинтересованы не в прекращении конфликта, а в использовании Украины в своих интересах. Украина заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, действующих против России"Слова российского президента телеканал передает в переводе на арабский язык.

https://1prime.ru/20250620/putin-858745319.html

украина

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россия, владимир путин, украина