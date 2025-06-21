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Переговоров по возобновлению авиасообщения между РФ и США пока не было

Переговоров по возобновлению авиасообщения между РФ и США пока не было - 21.06.2025, ПРАЙМ

Переговоров по возобновлению авиасообщения между РФ и США пока не было

Министерских переговоров между Россией и США по вопросу возобновления прямого авиасообщения пока не проводилось, сообщил в интервью РИА Новости на полях... | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T06:52+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Министерских переговоров между Россией и США по вопросу возобновления прямого авиасообщения пока не проводилось, сообщил в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Торговой палаты США в России (AmCham) Роберт Эйджи. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в первый день ПМЭФ выразил надежду, что прямое авиасообщение между Россией и США может быть возобновлено до конца текущего года. "Этот вопрос решается на уровне министерств транспорта России и США... Пока этого не было", - сказал собеседник агентства. По словам Эйджи, логика дальнейших шагов может быть следующей: сначала, возможно, состоится встреча президентов РФ и США, затем начнется диалог между министерствами, и уже после этого обсуждение перейдет на уровень авиакомпаний. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, бизнес, сша, рф, кирилл дмитриев, amcham