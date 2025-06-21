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В Крыму рассказали, когда Россия и Украина помирятся

В Крыму рассказали, когда Россия и Украина помирятся - 21.06.2025, ПРАЙМ

В Крыму рассказали, когда Россия и Украина помирятся

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости на ПМЭФ заявил, что Россия и Украина помирятся, как... | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T04:15+0300

2025-06-21T04:15+0300

2025-06-21T04:15+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости на ПМЭФ заявил, что Россия и Украина помирятся, как только последняя окончательно избавится от "чуждой идеи" и "наркотической иллюзии" евроинтеграции. "Вспомните гражданскую войну, казалось, что помириться невозможно, семьями друг друга убивали. Сейчас уже никто не вспоминает, из какой он семьи - белых или красных. Помирятся очень быстро, генные корни единого народа сделают свое дело. Весь это евровыбор - это ложная, чуждая идея, наркотическая иллюзия. Как только Украина от них избавится, на смену придет осознание необходимости выстраивания новых добрососедских отношений с Россией", - сказал Константинов. По его словам, Украина нужна Западу только как инструмент противостояния с Россией и никогда не будет рассматриваться западными странами как равный партнер. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, мировая экономика, украина, запад, санкт-петербург