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В Крыму рассказали, когда Россия и Украина помирятся - 21.06.2025, ПРАЙМ
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В Крыму рассказали, когда Россия и Украина помирятся
В Крыму рассказали, когда Россия и Украина помирятся - 21.06.2025, ПРАЙМ
В Крыму рассказали, когда Россия и Украина помирятся
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости на ПМЭФ заявил, что Россия и Украина помирятся, как... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T04:15+0300
2025-06-21T04:15+0300
экономика
россия
мировая экономика
украина
запад
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости на ПМЭФ заявил, что Россия и Украина помирятся, как только последняя окончательно избавится от "чуждой идеи" и "наркотической иллюзии" евроинтеграции. "Вспомните гражданскую войну, казалось, что помириться невозможно, семьями друг друга убивали. Сейчас уже никто не вспоминает, из какой он семьи - белых или красных. Помирятся очень быстро, генные корни единого народа сделают свое дело. Весь это евровыбор - это ложная, чуждая идея, наркотическая иллюзия. Как только Украина от них избавится, на смену придет осознание необходимости выстраивания новых добрососедских отношений с Россией", - сказал Константинов. По его словам, Украина нужна Западу только как инструмент противостояния с Россией и никогда не будет рассматриваться западными странами как равный партнер. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, мировая экономика, украина, запад, санкт-петербург
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, ЗАПАД, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
04:15 21.06.2025
 
В Крыму рассказали, когда Россия и Украина помирятся

Константинов: Россия и Украина помирятся, как только избавятся от "наркотической иллюзии"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости на ПМЭФ заявил, что Россия и Украина помирятся, как только последняя окончательно избавится от "чуждой идеи" и "наркотической иллюзии" евроинтеграции.
"Вспомните гражданскую войну, казалось, что помириться невозможно, семьями друг друга убивали. Сейчас уже никто не вспоминает, из какой он семьи - белых или красных. Помирятся очень быстро, генные корни единого народа сделают свое дело. Весь это евровыбор - это ложная, чуждая идея, наркотическая иллюзия. Как только Украина от них избавится, на смену придет осознание необходимости выстраивания новых добрососедских отношений с Россией", - сказал Константинов.
По его словам, Украина нужна Западу только как инструмент противостояния с Россией и никогда не будет рассматриваться западными странами как равный партнер.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаУКРАИНАЗАПАДСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
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