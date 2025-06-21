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Россия нарастила ввоз пива из Китая до рекордных 13,5 миллиона долларов - 21.06.2025, ПРАЙМ
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Россия нарастила ввоз пива из Китая до рекордных 13,5 миллиона долларов
Россия нарастила ввоз пива из Китая до рекордных 13,5 миллиона долларов - 21.06.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила ввоз пива из Китая до рекордных 13,5 миллиона долларов
Россия в январе-мае увеличила ввоз пива из Китая до рекордных 13,5 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T07:16+0300
2025-06-21T07:58+0300
экономика
бизнес
россия
москва
китай
тайвань
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Россия в январе-мае увеличила ввоз пива из Китая до рекордных 13,5 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Всего за первые пять месяцев текущего года российские компании ввезли китайского пива на 13,5 миллиона долларов, что в 1,6 раза больше уровня годом ранее. Больше пива у китайцев покупают только Тайвань (63,7 миллиона долларов), Мьянма (28,1 миллиона) и Гонконг (28,1 миллиона). В целом же Поднебесная в январе-мае продала за рубеж пива на 216 миллионов долларов против 182,6 миллиона годом ранее.
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бизнес, россия, москва, китай, тайвань
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, КИТАЙ, Тайвань
07:16 21.06.2025 (обновлено: 07:58 21.06.2025)
 
Россия нарастила ввоз пива из Китая до рекордных 13,5 миллиона долларов

Россия в январе-мае увеличила ввоз пива из Китая до рекордных 13,5 миллиона долларов

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПриморский пивоваренный завод
Приморский пивоваренный завод - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Россия в январе-мае увеличила ввоз пива из Китая до рекордных 13,5 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
Всего за первые пять месяцев текущего года российские компании ввезли китайского пива на 13,5 миллиона долларов, что в 1,6 раза больше уровня годом ранее.
Больше пива у китайцев покупают только Тайвань (63,7 миллиона долларов), Мьянма (28,1 миллиона) и Гонконг (28,1 миллиона).
В целом же Поднебесная в январе-мае продала за рубеж пива на 216 миллионов долларов против 182,6 миллиона годом ранее.
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ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВАКИТАЙТайвань
 
 
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