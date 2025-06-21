https://1prime.ru/20250621/rusofobiya-858766282.html
"Устроить затмение". Нападки на РФ настроили британцев против своих властей
"Устроить затмение". Нападки на РФ настроили британцев против своих властей - 21.06.2025, ПРАЙМ
"Устроить затмение". Нападки на РФ настроили британцев против своих властей
Средства массовой информации Великобритании публикуют русофобские материалы, чтобы запугать граждан и настроить их против Российской Федерации, утверждается в... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T23:23+0300
2025-06-21T23:23+0300
2025-06-21T23:33+0300
политика
великобритания
сми
русофобия
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75749/46/757494643_0:172:4566:2740_1920x0_80_0_0_39769879cbbd2623cb1d422223bf0af1.jpg
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Средства массовой информации Великобритании публикуют русофобские материалы, чтобы запугать граждан и настроить их против Российской Федерации, утверждается в статье Strategic Culture.Авторы статьи напомнили о недавно вышедших в СМИ бредовых публикациях о том, что Россия якобы собирается устроить солнечное затмение над Британией, применив секретную технологию, способную изменять климат. "Это похоже на заезженную пластинку, проигрываемую снова и снова с театральными вариациями, от вмешательства России в выборы до кибератак", — отмечается в статье. По мнению авторов, публикация подобных материалов - это психологическая операция, нацеленная на взращивание в англичанах страха и ненависти к Российской Федерации как к героям-злодеям в бондиаде.В действительности же западному обществу, как подчеркивается в материале, угрожает не Россия, а их "собственные антидемократические правительства, разжигающие войны, основанные на лжи, и вместе с тем доводящие своих граждан до экономического коллапса".
https://1prime.ru/20250619/sanktsii-858689905.html
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75749/46/757494643_343:0:4223:2910_1920x0_80_0_0_91960d338caeee57320b612bcd242755.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, сми, русофобия, россия
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, СМИ, Русофобия, РОССИЯ
"Устроить затмение". Нападки на РФ настроили британцев против своих властей
Strategic Culture: нелепые статьи в британских СМИ разжигают ненависть к России
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ
. Средства массовой информации Великобритании публикуют русофобские материалы, чтобы запугать граждан и настроить их против Российской Федерации, утверждается в статье Strategic Culture
.
Авторы статьи напомнили о недавно вышедших в СМИ бредовых публикациях о том, что Россия якобы собирается устроить солнечное затмение над Британией, применив секретную технологию, способную изменять климат.
"Это похоже на заезженную пластинку, проигрываемую снова и снова с театральными вариациями, от вмешательства России в выборы до кибератак", — отмечается в статье.
По мнению авторов, публикация подобных материалов - это психологическая операция, нацеленная на взращивание в англичанах страха и ненависти к Российской Федерации как к героям-злодеям в бондиаде.
В действительности же западному обществу, как подчеркивается в материале, угрожает не Россия, а их "собственные антидемократические правительства, разжигающие войны, основанные на лжи, и вместе с тем доводящие своих граждан до экономического коллапса".
Экс-посол Британии призвал как можно быстрее снять санкции с России