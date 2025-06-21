https://1prime.ru/20250621/rusofobiya-858766282.html

"Устроить затмение". Нападки на РФ настроили британцев против своих властей

"Устроить затмение". Нападки на РФ настроили британцев против своих властей - 21.06.2025, ПРАЙМ

"Устроить затмение". Нападки на РФ настроили британцев против своих властей

Средства массовой информации Великобритании публикуют русофобские материалы, чтобы запугать граждан и настроить их против Российской Федерации, утверждается в... | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T23:23+0300

2025-06-21T23:23+0300

2025-06-21T23:33+0300

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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Средства массовой информации Великобритании публикуют русофобские материалы, чтобы запугать граждан и настроить их против Российской Федерации, утверждается в статье Strategic Culture.Авторы статьи напомнили о недавно вышедших в СМИ бредовых публикациях о том, что Россия якобы собирается устроить солнечное затмение над Британией, применив секретную технологию, способную изменять климат. "Это похоже на заезженную пластинку, проигрываемую снова и снова с театральными вариациями, от вмешательства России в выборы до кибератак", — отмечается в статье. По мнению авторов, публикация подобных материалов - это психологическая операция, нацеленная на взращивание в англичанах страха и ненависти к Российской Федерации как к героям-злодеям в бондиаде.В действительности же западному обществу, как подчеркивается в материале, угрожает не Россия, а их "собственные антидемократические правительства, разжигающие войны, основанные на лжи, и вместе с тем доводящие своих граждан до экономического коллапса".

https://1prime.ru/20250619/sanktsii-858689905.html

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великобритания, сми, русофобия, россия