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"Устроить затмение". Нападки на РФ настроили британцев против своих властей - 21.06.2025, ПРАЙМ
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"Устроить затмение". Нападки на РФ настроили британцев против своих властей
"Устроить затмение". Нападки на РФ настроили британцев против своих властей - 21.06.2025, ПРАЙМ
"Устроить затмение". Нападки на РФ настроили британцев против своих властей
Средства массовой информации Великобритании публикуют русофобские материалы, чтобы запугать граждан и настроить их против Российской Федерации, утверждается в... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T23:23+0300
2025-06-21T23:33+0300
политика
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Средства массовой информации Великобритании публикуют русофобские материалы, чтобы запугать граждан и настроить их против Российской Федерации, утверждается в статье Strategic Culture.Авторы статьи напомнили о недавно вышедших в СМИ бредовых публикациях о том, что Россия якобы собирается устроить солнечное затмение над Британией, применив секретную технологию, способную изменять климат. "Это похоже на заезженную пластинку, проигрываемую снова и снова с театральными вариациями, от вмешательства России в выборы до кибератак", — отмечается в статье. По мнению авторов, публикация подобных материалов - это психологическая операция, нацеленная на взращивание в англичанах страха и ненависти к Российской Федерации как к героям-злодеям в бондиаде.В действительности же западному обществу, как подчеркивается в материале, угрожает не Россия, а их "собственные антидемократические правительства, разжигающие войны, основанные на лжи, и вместе с тем доводящие своих граждан до экономического коллапса".
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великобритания, сми, русофобия, россия
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, СМИ, Русофобия, РОССИЯ
23:23 21.06.2025 (обновлено: 23:33 21.06.2025)
 
"Устроить затмение". Нападки на РФ настроили британцев против своих властей

Strategic Culture: нелепые статьи в британских СМИ разжигают ненависть к России

Лондон
Лондон
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Средства массовой информации Великобритании публикуют русофобские материалы, чтобы запугать граждан и настроить их против Российской Федерации, утверждается в статье Strategic Culture.
Авторы статьи напомнили о недавно вышедших в СМИ бредовых публикациях о том, что Россия якобы собирается устроить солнечное затмение над Британией, применив секретную технологию, способную изменять климат.
"Это похоже на заезженную пластинку, проигрываемую снова и снова с театральными вариациями, от вмешательства России в выборы до кибератак", — отмечается в статье.
По мнению авторов, публикация подобных материалов - это психологическая операция, нацеленная на взращивание в англичанах страха и ненависти к Российской Федерации как к героям-злодеям в бондиаде.
В действительности же западному обществу, как подчеркивается в материале, угрожает не Россия, а их "собственные антидемократические правительства, разжигающие войны, основанные на лжи, и вместе с тем доводящие своих граждан до экономического коллапса".
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