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Два российских самолета-амфибии начали тушение лесных пожаров в Турции
Два российских самолета-амфибии начали тушение лесных пожаров в Турции - 21.06.2025, ПРАЙМ
Два российских самолета-амфибии начали тушение лесных пожаров в Турции
Два российских самолета-амфибии Бе-200 приступили к тушению лесных пожаров на юге Турции, оба воздушных судна базируются на аэродроме в Измире, рассказал РИА... | 21.06.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Два российских самолета-амфибии Бе-200 приступили к тушению лесных пожаров на юге Турции, оба воздушных судна базируются на аэродроме в Измире, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
В четверг глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ, что российский самолет Бе-200ЧС активно используется для тушения лесных и техногенных пожаров в других странах, в том числе ежегодно в Турции. В 2021 году Бе-200 боролся с огнем в Греции, ранее его направляли в Португалию, Индонезию и Сербию.
"На аэродром в Измире на юго-западе Турции для тушения лесных пожаров прибыли два российских Бе-200", - сказал собеседник агентства.
По его словам, оба самолета вылетают из Измира на поступающие задания, работают оттуда в разных районах Турции.
Двухмоторный турбореактивный амфибийный самолет Бе-200 по своим техническим характеристикам не имеет аналогов в мире. Вариант Бе-200ЧС оптимизирован для пожаротушения, выполнения поисково-спасательных операций, доставки групп спасателей и специального оборудования в районы бедствия, а также эвакуации пострадавших с воды. Самолет может эксплуатироваться с аэродромов класса "В" с длиной взлетной полосы 1,8 тысячи метров, а также с поверхности моря, рек и озер при глубине не менее двух метров и волнении моря до трех баллов. Экипаж амфибии - два человека. Бе-200 оснащен двумя турбореактивными двухконтурными двигателями тягой по 7,5 тонны каждый. Максимальная взлетная масса в противопожарном варианте до 37,9 тонны. Самолет способен перевозить 72 пассажиров или до 7,5 тонн различных грузов.
Максимальный запас воды в противопожарной модификации - 12 тонн. За одну заправку топливом Бе-200 может сбросить на очаг пожара до 320 тонн воды. Крейсерская скорость - 710 километров в час, дальность полета в противопожарном варианте (с аварийным носимым запасом топлива на один час полета) - 3,6 тысячи километров.
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бизнес, турция, измир, москва, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, ТУРЦИЯ, ИЗМИР, МОСКВА, Антон Алиханов, Минпромторг
Два российских самолета-амфибии начали тушение лесных пожаров в Турции
Два российских самолета-амфибии Бе-200 приступили к тушению лесных пожаров в Турции
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Два российских самолета-амфибии Бе-200 приступили к тушению лесных пожаров на юге Турции, оба воздушных судна базируются на аэродроме в Измире, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
В четверг глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ, что российский самолет Бе-200ЧС активно используется для тушения лесных и техногенных пожаров в других странах, в том числе ежегодно в Турции. В 2021 году Бе-200 боролся с огнем в Греции, ранее его направляли в Португалию, Индонезию и Сербию.
"На аэродром в Измире на юго-западе Турции для тушения лесных пожаров прибыли два российских Бе-200", - сказал собеседник агентства.
По его словам, оба самолета вылетают из Измира на поступающие задания, работают оттуда в разных районах Турции.
Двухмоторный турбореактивный амфибийный самолет Бе-200 по своим техническим характеристикам не имеет аналогов в мире. Вариант Бе-200ЧС оптимизирован для пожаротушения, выполнения поисково-спасательных операций, доставки групп спасателей и специального оборудования в районы бедствия, а также эвакуации пострадавших с воды. Самолет может эксплуатироваться с аэродромов класса "В" с длиной взлетной полосы 1,8 тысячи метров, а также с поверхности моря, рек и озер при глубине не менее двух метров и волнении моря до трех баллов. Экипаж амфибии - два человека. Бе-200 оснащен двумя турбореактивными двухконтурными двигателями тягой по 7,5 тонны каждый. Максимальная взлетная масса в противопожарном варианте до 37,9 тонны. Самолет способен перевозить 72 пассажиров или до 7,5 тонн различных грузов.
Максимальный запас воды в противопожарной модификации - 12 тонн. За одну заправку топливом Бе-200 может сбросить на очаг пожара до 320 тонн воды. Крейсерская скорость - 710 километров в час, дальность полета в противопожарном варианте (с аварийным носимым запасом топлива на один час полета) - 3,6 тысячи километров.