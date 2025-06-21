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В оргкомитете ПМЭФ заявили о провале антироссийских санкций

В оргкомитете ПМЭФ заявили о провале антироссийских санкций - 21.06.2025, ПРАЙМ

В оргкомитете ПМЭФ заявили о провале антироссийских санкций

Санкциями Россию задушить не получилось и не получится, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T14:46+0300

2025-06-21T14:46+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Санкциями Россию задушить не получилось и не получится, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. "Все уже поняли, что санкциями нас задушить не получилось и не получится. Наоборот, они помогли нам определить, что именно сейчас нужно производить", - сказал он журналистам. Кобяков отметил, что появилось огромное количество интересной отечественной продукции. "Если раньше 90% торговли было у наших импортных коллег, то теперь у них осталось около 10% торговли. Вся остальная торговля - наша, российская. Мы не рухнули в 2022 году, как прогнозировали на Западе. Мы уверенно выше среднемировых темпов росли и в 2023 году, и в 2024", - сказал он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, запад, санкции против рф