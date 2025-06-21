https://1prime.ru/20250621/sanktsii-858758317.html
В оргкомитете ПМЭФ заявили о провале антироссийских санкций
В оргкомитете ПМЭФ заявили о провале антироссийских санкций - 21.06.2025, ПРАЙМ
В оргкомитете ПМЭФ заявили о провале антироссийских санкций
Санкциями Россию задушить не получилось и не получится, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T14:46+0300
2025-06-21T14:46+0300
2025-06-21T14:46+0300
пмэф-2025
россия
запад
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83982/41/839824197_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_9870083dd45cc320f6f8cdc7de4a9d80.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Санкциями Россию задушить не получилось и не получится, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. "Все уже поняли, что санкциями нас задушить не получилось и не получится. Наоборот, они помогли нам определить, что именно сейчас нужно производить", - сказал он журналистам. Кобяков отметил, что появилось огромное количество интересной отечественной продукции. "Если раньше 90% торговли было у наших импортных коллег, то теперь у них осталось около 10% торговли. Вся остальная торговля - наша, российская. Мы не рухнули в 2022 году, как прогнозировали на Западе. Мы уверенно выше среднемировых темпов росли и в 2023 году, и в 2024", - сказал он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250620/sanktsii-858731360.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83982/41/839824197_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_2004ad89d660d1a16de686918ef9d757.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запад, санкции против рф
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, ЗАПАД, санкции против РФ
В оргкомитете ПМЭФ заявили о провале антироссийских санкций
Кобяков: Россию не удалось и не получится сломить санкциями
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Санкциями Россию задушить не получилось и не получится, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.
"Все уже поняли, что санкциями нас задушить не получилось и не получится. Наоборот, они помогли нам определить, что именно сейчас нужно производить", - сказал он журналистам.
Кобяков отметил, что появилось огромное количество интересной отечественной продукции.
"Если раньше 90% торговли было у наших импортных коллег, то теперь у них осталось около 10% торговли. Вся остальная торговля - наша, российская. Мы не рухнули в 2022 году, как прогнозировали на Западе. Мы уверенно выше среднемировых темпов росли и в 2023 году, и в 2024", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Зеленский ввел санкции против 55 юридических и 56 физических лиц