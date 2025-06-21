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Россия и Венесуэла создадут группу по противодействию санкциям

Россия и Венесуэла создадут группу по противодействию санкциям - 21.06.2025, ПРАЙМ

Россия и Венесуэла создадут группу по противодействию санкциям

Венесуэла и Россия в ближайшие месяцы проведут первое заседание двусторонней рабочей группы по противодействию односторонним санкциям, заявил РИА Новости... | 21.06.2025, ПРАЙМ

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Венесуэла и Россия в ближайшие месяцы проведут первое заседание двусторонней рабочей группы по противодействию односторонним санкциям, заявил РИА Новости заместитель министра антисанкционной политики Уильям Кастильо на полях Петербургского международного экономического форума. "Мы реализуем меморандум, подписанный в прошлом году министрами иностранных дел наших стран, и уже назначили сопредседателей группы: с российской стороны - министерство финансов, с нашей — моё ведомство. Россия уже сформировала команду, мы завершаем формирование своей", — сообщил замминистра. По словам Кастильо, цель двусторонней группы - выработать общую стратегию и практические решения для нейтрализации последствий санкционной политики. Первая встреча запланирована на текущий год и будет посвящена обмену исследовательскими данными, академическому взаимодействию, организации совместных мероприятий и согласованию позиций на международных площадках. Кастильо отметил, что Венесуэла и Россия, несмотря на давление, демонстрируют устойчивость и находят эффективные формы взаимной поддержки. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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