https://1prime.ru/20250621/saudovskaya-araviya-858757747.html

Саудовская Аравия станет страной-гостем на ПМЭФ в 2026 году

Саудовская Аравия станет страной-гостем на ПМЭФ в 2026 году - 21.06.2025, ПРАЙМ

Саудовская Аравия станет страной-гостем на ПМЭФ в 2026 году

Страной-гостем Петербургского международного экономического форума в 2026 году станет Саудовская Аравия, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T14:26+0300

2025-06-21T14:26+0300

2025-06-21T14:26+0300

пмэф-2025

саудовская аравия

форум

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Страной-гостем Петербургского международного экономического форума в 2026 году станет Саудовская Аравия, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. "Страной-гостем Петербургского международного экономического форума в 2026 году выступит Саудовская Аравия", - сказал он журналистам. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250621/forum-858757494.html

саудовская аравия

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