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Саудовская Аравия станет страной-гостем на ПМЭФ в 2026 году - 21.06.2025, ПРАЙМ
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Саудовская Аравия станет страной-гостем на ПМЭФ в 2026 году
Саудовская Аравия станет страной-гостем на ПМЭФ в 2026 году - 21.06.2025, ПРАЙМ
Саудовская Аравия станет страной-гостем на ПМЭФ в 2026 году
Страной-гостем Петербургского международного экономического форума в 2026 году станет Саудовская Аравия, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь | 21.06.2025, ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Страной-гостем Петербургского международного экономического форума в 2026 году станет Саудовская Аравия, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. "Страной-гостем Петербургского международного экономического форума в 2026 году выступит Саудовская Аравия", - сказал он журналистам. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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саудовская аравия, форум
ПМЭФ-2025, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, форум
14:26 21.06.2025
 
Саудовская Аравия станет страной-гостем на ПМЭФ в 2026 году

Советник президента Кобяков: Саудовская Аравия станет страной-гостем на ПМЭФ-2026

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСаудовская Аравия
Саудовская Аравия - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Страной-гостем Петербургского международного экономического форума в 2026 году станет Саудовская Аравия, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.
"Страной-гостем Петербургского международного экономического форума в 2026 году выступит Саудовская Аравия", - сказал он журналистам.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
Оргкомитет ПМЭФ назвал число подписанных на форуме соглашений
14:18
 
ПМЭФ-2025САУДОВСКАЯ АРАВИЯфорум
 
 
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