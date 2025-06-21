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Саудовская Аравия станет страной-гостем на ПМЭФ в 2026 году
Саудовская Аравия станет страной-гостем на ПМЭФ в 2026 году - 21.06.2025, ПРАЙМ
Саудовская Аравия станет страной-гостем на ПМЭФ в 2026 году
Страной-гостем Петербургского международного экономического форума в 2026 году станет Саудовская Аравия, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T14:26+0300
2025-06-21T14:26+0300
2025-06-21T14:26+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Страной-гостем Петербургского международного экономического форума в 2026 году станет Саудовская Аравия, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. "Страной-гостем Петербургского международного экономического форума в 2026 году выступит Саудовская Аравия", - сказал он журналистам. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250621/forum-858757494.html
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ПМЭФ-2025, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, форум
Саудовская Аравия станет страной-гостем на ПМЭФ в 2026 году
Советник президента Кобяков: Саудовская Аравия станет страной-гостем на ПМЭФ-2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Страной-гостем Петербургского международного экономического форума в 2026 году станет Саудовская Аравия, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.
"Страной-гостем Петербургского международного экономического форума в 2026 году выступит Саудовская Аравия", - сказал он журналистам.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Оргкомитет ПМЭФ назвал число подписанных на форуме соглашений