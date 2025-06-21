https://1prime.ru/20250621/slovakiya-858766147.html
Президент Словакии напомнил факты о Красной Армии
Президент Словакии напомнил факты о Красной Армии - 21.06.2025, ПРАЙМ
Президент Словакии напомнил факты о Красной Армии
Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что ничто не изменит того факта, что республику от фашизма освободила Красная Армия. | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T23:07+0300
2025-06-21T23:07+0300
2025-06-21T23:07+0300
политика
освобождение
фашизм
красная армия
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БРАТИСЛАВА, 21 июн - ПРАЙМ. Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что ничто не изменит того факта, что республику от фашизма освободила Красная Армия. "Свободу нам принесли солдаты румынской и Красной Армии… Я хочу здесь, в Калиште, сказать очень ясно: спустя 80 лет и всегда будет в силе то, что если 80 лет назад нас освободил солдат Красной Армии, то это так есть и сейчас. Мы будем всегда склоняться перед героями Второй мировой войны", - сказал Пеллегрини в ходе памятных мероприятий по случаю трагедии в словацкой селе Калиште, которое в 1945 было сожжено фашистами, отрывок его выступления опубликован на странице в социальной сети Facebook* в субботу. Словацкая деревня Калиште была одним из центров партизанского движения, в марте 1945 фашистские отряды сожгли ее, чтобы отомстить жителям за помощь партизанам, более 10 человек тогда были казнены. Место, где произошла трагедия, объявлено в Словакии национальным историческим памятником.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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освобождение, фашизм, красная армия
Политика, Освобождение, фашизм, Красная Армия
Президент Словакии напомнил факты о Красной Армии
Президент Словакии: страну освободила от фашизма Красная Армия - это факт
БРАТИСЛАВА, 21 июн - ПРАЙМ. Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что ничто не изменит того факта, что республику от фашизма освободила Красная Армия.
"Свободу нам принесли солдаты румынской и Красной Армии… Я хочу здесь, в Калиште, сказать очень ясно: спустя 80 лет и всегда будет в силе то, что если 80 лет назад нас освободил солдат Красной Армии, то это так есть и сейчас. Мы будем всегда склоняться перед героями Второй мировой войны", - сказал Пеллегрини в ходе памятных мероприятий по случаю трагедии в словацкой селе Калиште, которое в 1945 было сожжено фашистами, отрывок его выступления опубликован на странице в социальной сети Facebook* в субботу.
Словацкая деревня Калиште была одним из центров партизанского движения, в марте 1945 фашистские отряды сожгли ее, чтобы отомстить жителям за помощь партизанам, более 10 человек тогда были казнены. Место, где произошла трагедия, объявлено в Словакии национальным историческим памятником.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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