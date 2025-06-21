https://1prime.ru/20250621/smartfony-858751794.html
В Kaspersky назвали самый защищенный от мошенников смартфон
В Kaspersky назвали самый защищенный от мошенников смартфон - 21.06.2025, ПРАЙМ
В Kaspersky назвали самый защищенный от мошенников смартфон
Смартфоны Apple остаются самыми защищенными от мошенников: iOS проектировалась разработчиками так, чтобы максимально ограничить доступ приложений к самой... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T08:24+0300
2025-06-21T08:24+0300
2025-06-21T08:24+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Смартфоны Apple остаются самыми защищенными от мошенников: iOS проектировалась разработчиками так, чтобы максимально ограничить доступ приложений к самой операционной системе, рассказал в беседе с РИА Новости директор департамента потребительского бизнеса "Лаборатории Касперского" Михаил Гербер в рамках ПМЭФ-2025. "Если говорить именно про вредоносное программное обеспечение, то да, на смартфонах от компании Apple, на iOS, которая проектировалась так, чтобы максимально ограничить доступ приложений к самой операционной системе, мы меньше видим таких угроз", - сообщил он. Однако, с другой стороны, добавляет он, именно открытость платформы Android привела компанию к гораздо большей популярности их смартфонов в мире. При этом, как отмечает эксперт, даже в случае с Apple специалисты встречают вредоносные и поддельные приложения в официальном магазине компании. "Безусловно, компания Apple с этим борется. В момент, когда они это выявляют, они удаляют такие приложения из магазина, но проходит время, прежде чем они исчезнут. Да и уязвимости в операционной системе iOS также есть, и это не секрет", - прокомментировал Гербер. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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лаборатория касперского, технологии, apple, смартфоны, кибератаки
ПМЭФ-2025, Лаборатория Касперского, Технологии, Apple, смартфоны, кибератаки
В Kaspersky назвали самый защищенный от мошенников смартфон
"Лаборатория Касперского": смартфоны Apple остаются самыми защищенными от мошенников
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Смартфоны Apple остаются самыми защищенными от мошенников: iOS проектировалась разработчиками так, чтобы максимально ограничить доступ приложений к самой операционной системе, рассказал в беседе с РИА Новости директор департамента потребительского бизнеса "Лаборатории Касперского" Михаил Гербер в рамках ПМЭФ-2025.
"Если говорить именно про вредоносное программное обеспечение, то да, на смартфонах от компании Apple, на iOS, которая проектировалась так, чтобы максимально ограничить доступ приложений к самой операционной системе, мы меньше видим таких угроз", - сообщил он.
Однако, с другой стороны, добавляет он, именно открытость платформы Android привела компанию к гораздо большей популярности их смартфонов в мире.
При этом, как отмечает эксперт, даже в случае с Apple специалисты встречают вредоносные и поддельные приложения в официальном магазине компании.
"Безусловно, компания Apple с этим борется. В момент, когда они это выявляют, они удаляют такие приложения из магазина, но проходит время, прежде чем они исчезнут. Да и уязвимости в операционной системе iOS также есть, и это не секрет", - прокомментировал Гербер.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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