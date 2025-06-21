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В Совфеде оценили перспективы изменения ПДД для пользователей СИМ - 21.06.2025, ПРАЙМ
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В Совфеде оценили перспективы изменения ПДД для пользователей СИМ
В Совфеде оценили перспективы изменения ПДД для пользователей СИМ - 21.06.2025, ПРАЙМ
В Совфеде оценили перспективы изменения ПДД для пользователей СИМ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Новая редакция ПДД включит в себя правила движения для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), рассказал РИА | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T03:33+0300
2025-06-21T03:33+0300
бизнес
россия
общество
госдума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Новая редакция ПДД включит в себя правила движения для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), рассказал РИА Новости на ПМЭФ зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатор Артём Шейкин, комментируя дальнейшие перспективы законопроекта о регулировании движения СИМ. Законопроект о регулировании движения СИМ был внесен в Госдуму в апреле прошлого года группой сенаторов, в конце июля прошлого нижняя палата приняла его в первом чтении. Инициативой, в частности, предполагаются наказания за управление СИМ в состоянии опьянения, а также за превышение скорости во время пользования СИМ или велосипедом. "В настоящий момент документ находится на этапе доработки ко второму чтению. Мы активно сотрудничаем с профильными министерствами и экспертным сообществом для увязки норм законопроекта с разрабатываемыми поправками к правилам дорожного движения, которые должны более детально урегулировать поведение пользователей СИМ на дорогах", - сказал Шейкин. Сенатор отметил, что ожидает завершение согласования позиций по базовым вопросам законопроекта сразу после "определения окончательных формулировок изменений в ПДД". "Уже после этого будет подготовлена окончательная редакция законопроекта с учётом всех предложений и замечаний", - констатировал парламентарий. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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бизнес, россия, общество , госдума
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Госдума
03:33 21.06.2025
 
В Совфеде оценили перспективы изменения ПДД для пользователей СИМ

Сенатор Шейкин: новая редакция ПДД включит правила движения для пользователей СИМ

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Новая редакция ПДД включит в себя правила движения для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), рассказал РИА Новости на ПМЭФ зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатор Артём Шейкин, комментируя дальнейшие перспективы законопроекта о регулировании движения СИМ.
Законопроект о регулировании движения СИМ был внесен в Госдуму в апреле прошлого года группой сенаторов, в конце июля прошлого нижняя палата приняла его в первом чтении. Инициативой, в частности, предполагаются наказания за управление СИМ в состоянии опьянения, а также за превышение скорости во время пользования СИМ или велосипедом.
"В настоящий момент документ находится на этапе доработки ко второму чтению. Мы активно сотрудничаем с профильными министерствами и экспертным сообществом для увязки норм законопроекта с разрабатываемыми поправками к правилам дорожного движения, которые должны более детально урегулировать поведение пользователей СИМ на дорогах", - сказал Шейкин.
Сенатор отметил, что ожидает завершение согласования позиций по базовым вопросам законопроекта сразу после "определения окончательных формулировок изменений в ПДД".
"Уже после этого будет подготовлена окончательная редакция законопроекта с учётом всех предложений и замечаний", - констатировал парламентарий.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
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