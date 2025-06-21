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В Совфеде оценили перспективы изменения ПДД для пользователей СИМ

В Совфеде оценили перспективы изменения ПДД для пользователей СИМ - 21.06.2025, ПРАЙМ

В Совфеде оценили перспективы изменения ПДД для пользователей СИМ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Новая редакция ПДД включит в себя правила движения для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), рассказал РИА | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T03:33+0300

2025-06-21T03:33+0300

2025-06-21T03:33+0300

бизнес

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госдума

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Новая редакция ПДД включит в себя правила движения для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), рассказал РИА Новости на ПМЭФ зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатор Артём Шейкин, комментируя дальнейшие перспективы законопроекта о регулировании движения СИМ. Законопроект о регулировании движения СИМ был внесен в Госдуму в апреле прошлого года группой сенаторов, в конце июля прошлого нижняя палата приняла его в первом чтении. Инициативой, в частности, предполагаются наказания за управление СИМ в состоянии опьянения, а также за превышение скорости во время пользования СИМ или велосипедом. "В настоящий момент документ находится на этапе доработки ко второму чтению. Мы активно сотрудничаем с профильными министерствами и экспертным сообществом для увязки норм законопроекта с разрабатываемыми поправками к правилам дорожного движения, которые должны более детально урегулировать поведение пользователей СИМ на дорогах", - сказал Шейкин. Сенатор отметил, что ожидает завершение согласования позиций по базовым вопросам законопроекта сразу после "определения окончательных формулировок изменений в ПДД". "Уже после этого будет подготовлена окончательная редакция законопроекта с учётом всех предложений и замечаний", - констатировал парламентарий. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, общество , госдума