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Эксперт рассказал о преимуществах обучения на рабочие специальности - 21.06.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал о преимуществах обучения на рабочие специальности
Эксперт рассказал о преимуществах обучения на рабочие специальности - 21.06.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о преимуществах обучения на рабочие специальности
Обучение в среднеспециальных учебных заведениях на рабочие профессии в России сейчас дает больше возможностей для профессиональной реализации, нежели... | 21.06.2025, ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Обучение в среднеспециальных учебных заведениях на рабочие профессии в России сейчас дает больше возможностей для профессиональной реализации, нежели образование в высших учебных заведениях, однако мало кто из родителей и школьников об этом знает, рассказал РИА Новости на ПМЭФ руководитель стратегического консалтинга "Яков и Партнеры" (преемник McKinsey в России) Яков Сергиенко. "Пойти учиться на, может быть, автомеханика существенно более интересно, чем если пойти учиться даже в выдающийся университет на экономиста. К сожалению, у родителей, у детей этой информации до сих пор не было. Поэтому решение о будущей профессии, осознанное экономически, принимать очень сложно", - рассказал Сергиенко. По его мнению, "действия государства должны быть точечно направлены на то, чтобы обеспечить конверсию таланта человека в трудовой ресурс". Кроме того, Сергиенко считает, что необходимо выстраивать план обучения по будущей профессии, начиная со школы. "Многое начинается с целеполагания: развитие таланта ребенка, что такому таланту можно предложить, в каком учебном заведении такой талант может себя проявить лучше всего", - пояснил глава компании. "Мы понимаем, что профориентацию надо делать достаточно рано - в 5-6 классе. Потому что профориентация в старших классах менее эффективна - ученик уже выбрал предмет и направление учебы, и реклама профессии вне этого выбора ему неинтересна", - заключил Сергиенко. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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бизнес, общество , россия, работа
ПМЭФ-2025, Бизнес, Общество , РОССИЯ, работа
13:33 21.06.2025
 
Эксперт рассказал о преимуществах обучения на рабочие специальности

Глава "Яков и Партнеры" Сергиенко: обучение на рабочие профессии дает больше возможностей

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСтроительство атомной станции
Строительство атомной станции - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Обучение в среднеспециальных учебных заведениях на рабочие профессии в России сейчас дает больше возможностей для профессиональной реализации, нежели образование в высших учебных заведениях, однако мало кто из родителей и школьников об этом знает, рассказал РИА Новости на ПМЭФ руководитель стратегического консалтинга "Яков и Партнеры" (преемник McKinsey в России) Яков Сергиенко.
"Пойти учиться на, может быть, автомеханика существенно более интересно, чем если пойти учиться даже в выдающийся университет на экономиста. К сожалению, у родителей, у детей этой информации до сих пор не было. Поэтому решение о будущей профессии, осознанное экономически, принимать очень сложно", - рассказал Сергиенко.
По его мнению, "действия государства должны быть точечно направлены на то, чтобы обеспечить конверсию таланта человека в трудовой ресурс".
Кроме того, Сергиенко считает, что необходимо выстраивать план обучения по будущей профессии, начиная со школы. "Многое начинается с целеполагания: развитие таланта ребенка, что такому таланту можно предложить, в каком учебном заведении такой талант может себя проявить лучше всего", - пояснил глава компании.
"Мы понимаем, что профориентацию надо делать достаточно рано - в 5-6 классе. Потому что профориентация в старших классах менее эффективна - ученик уже выбрал предмет и направление учебы, и реклама профессии вне этого выбора ему неинтересна", - заключил Сергиенко.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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