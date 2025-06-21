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"Прикрытие": в ЦРУ опасаются участия США в конфликте на Ближнем Востоке
"Прикрытие": в ЦРУ опасаются участия США в конфликте на Ближнем Востоке - 21.06.2025, ПРАЙМ
"Прикрытие": в ЦРУ опасаются участия США в конфликте на Ближнем Востоке
Ветеран американской разведки Пол Пиллар в статье для Responsible Statecraft предупредил о серьезном ущербе для США в случае участия страны в войне против... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T15:32+0300
2025-06-21T15:32+0300
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Ветеран американской разведки Пол Пиллар в статье для Responsible Statecraft предупредил о серьезном ущербе для США в случае участия страны в войне против Ирана, которую Израиль стремится спровоцировать.Пиллар утверждает, что участие США в агрессии Израиля против Ирана навредит интересам США и международной безопасности.По мнению автора, одной из главных целей израильского нападения на Иран является саботирование диалога между Вашингтоном и Тегераном. Кроме того, военное вмешательство США может окончательно похоронить перспективы переговоров по ядерной сделке и привести к затяжной войне."Доверие к Соединенным Штатам как к партнеру по переговорам станет еще меньше, поскольку многие наблюдатели придут, справедливо или ошибочно, к тому же выводу, к которому, несомненно, пришли многие иранцы, — очевидное стремление администрации Трампа к заключению ядерного соглашения путем переговоров было прикрытием для вооруженного нападения", — заключил Пиллар.Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения удара по иранскому ядерному объекту в Фордо с целью предотвратить создание Ираном ядерного оружия в кратчайшие сроки.13 июня Армия обороны Израиля начала операцию "Восстающий лев", нанося удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израиль заявляет о предотвращении угрозы своему существованию. Иран, в свою очередь, ответил Израилю операцией "Правдивое обещание — 3", атакуя израильские военные цели ракетами и беспилотниками. С обеих сторон растет число жертв среди мирного населения.Россия осудила действия ЦАХАЛ, назвав их неприемлемыми.
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Политика, США, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп
"Прикрытие": в ЦРУ опасаются участия США в конфликте на Ближнем Востоке
Ветеран ЦРУ Пиллар: доверие к США пошатнется, если страна присоединится к атакам Израиля
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ.
Ветеран американской разведки Пол Пиллар в статье для Responsible Statecraft
предупредил о серьезном ущербе для США в случае участия страны в войне против Ирана, которую Израиль стремится спровоцировать.
Пиллар утверждает, что участие США в агрессии Израиля против Ирана навредит интересам США и международной безопасности.
По мнению автора, одной из главных целей израильского нападения на Иран является саботирование диалога между Вашингтоном и Тегераном. Кроме того, военное вмешательство США может окончательно похоронить перспективы переговоров по ядерной сделке и привести к затяжной войне.
"Доверие к Соединенным Штатам как к партнеру по переговорам станет еще меньше, поскольку многие наблюдатели придут, справедливо или ошибочно, к тому же выводу, к которому, несомненно, пришли многие иранцы, — очевидное стремление администрации Трампа к заключению ядерного соглашения путем переговоров было прикрытием для вооруженного нападения", — заключил Пиллар.
Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения удара по иранскому ядерному объекту в Фордо с целью предотвратить создание Ираном ядерного оружия в кратчайшие сроки.
13 июня Армия обороны Израиля начала операцию "Восстающий лев", нанося удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израиль заявляет о предотвращении угрозы своему существованию.
Иран, в свою очередь, ответил Израилю операцией "Правдивое обещание — 3", атакуя израильские военные цели ракетами и беспилотниками. С обеих сторон растет число жертв среди мирного населения.
Россия осудила действия ЦАХАЛ, назвав их неприемлемыми.
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