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"Прикрытие": в ЦРУ опасаются участия США в конфликте на Ближнем Востоке

"Прикрытие": в ЦРУ опасаются участия США в конфликте на Ближнем Востоке - 21.06.2025, ПРАЙМ

"Прикрытие": в ЦРУ опасаются участия США в конфликте на Ближнем Востоке

Ветеран американской разведки Пол Пиллар в статье для Responsible Statecraft предупредил о серьезном ущербе для США в случае участия страны в войне против... | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T15:32+0300

2025-06-21T15:32+0300

2025-06-21T15:32+0300

политика

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израиль

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Ветеран американской разведки Пол Пиллар в статье для Responsible Statecraft предупредил о серьезном ущербе для США в случае участия страны в войне против Ирана, которую Израиль стремится спровоцировать.Пиллар утверждает, что участие США в агрессии Израиля против Ирана навредит интересам США и международной безопасности.По мнению автора, одной из главных целей израильского нападения на Иран является саботирование диалога между Вашингтоном и Тегераном. Кроме того, военное вмешательство США может окончательно похоронить перспективы переговоров по ядерной сделке и привести к затяжной войне."Доверие к Соединенным Штатам как к партнеру по переговорам станет еще меньше, поскольку многие наблюдатели придут, справедливо или ошибочно, к тому же выводу, к которому, несомненно, пришли многие иранцы, — очевидное стремление администрации Трампа к заключению ядерного соглашения путем переговоров было прикрытием для вооруженного нападения", — заключил Пиллар.Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения удара по иранскому ядерному объекту в Фордо с целью предотвратить создание Ираном ядерного оружия в кратчайшие сроки.13 июня Армия обороны Израиля начала операцию "Восстающий лев", нанося удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израиль заявляет о предотвращении угрозы своему существованию. Иран, в свою очередь, ответил Израилю операцией "Правдивое обещание — 3", атакуя израильские военные цели ракетами и беспилотниками. С обеих сторон растет число жертв среди мирного населения.Россия осудила действия ЦАХАЛ, назвав их неприемлемыми.

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сша, иран, израиль, дональд трамп