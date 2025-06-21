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Пушков рассказал о "латентной гражданской войне" в США
Пушков рассказал о "латентной гражданской войне" в США - 21.06.2025, ПРАЙМ
Пушков рассказал о "латентной гражданской войне" в США
Гражданская война в США уже началась, Штаты вступили в период латентной гражданской войны низкой интенсивности, заявил РИА Новости на ПМЭФ глава комиссии... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T22:20+0300
2025-06-21T22:20+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Гражданская война в США уже началась, Штаты вступили в период латентной гражданской войны низкой интенсивности, заявил РИА Новости на ПМЭФ глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. "На мой взгляд, американская гражданская война не будет в виде того, что будет один лагерь вооружённый против другого вооруженного. Все будет сложнее, но, по-моему, она уже началась. Причем, это же уже вышло за пределы расовых бунтов. Раньше были только черные бунты, сейчас это уже мигранты, уже белые в этом участвуют так или иначе. То есть, раскол американского общества настолько силен, что оно начинает гореть, как торфяник. То есть, это будет успокаиваться, потом опять будет проявляться где-то", - сказал Пушков. По его мнению, США вступили в период латентной гражданской войны низкой интенсивности. "Причины будут социальными, а республиканцы и демократы будут пытаться набрать очки на этом. Каждый будет пытаться использовать свои социальные причины для того, чтобы усилить свои собственные позиции", - считает сенатор. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
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алексей пушков, сша, гражданская война
ПМЭФ-2025, Алексей Пушков, США, гражданская война
Пушков рассказал о "латентной гражданской войне" в США
Пушков: США вступили в период латентной гражданской войны низкой интенсивности
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Гражданская война в США уже началась, Штаты вступили в период латентной гражданской войны низкой интенсивности, заявил РИА Новости на ПМЭФ глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
"На мой взгляд, американская гражданская война не будет в виде того, что будет один лагерь вооружённый против другого вооруженного. Все будет сложнее, но, по-моему, она уже началась. Причем, это же уже вышло за пределы расовых бунтов. Раньше были только черные бунты, сейчас это уже мигранты, уже белые в этом участвуют так или иначе. То есть, раскол американского общества настолько силен, что оно начинает гореть, как торфяник. То есть, это будет успокаиваться, потом опять будет проявляться где-то", - сказал Пушков.
По его мнению, США вступили в период латентной гражданской войны низкой интенсивности.
"Причины будут социальными, а республиканцы и демократы будут пытаться набрать очки на этом. Каждый будет пытаться использовать свои социальные причины для того, чтобы усилить свои собственные позиции", - считает сенатор.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
Пушков призвал на ПМЭФ отучить Запад от привычки руководить всем миром