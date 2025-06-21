https://1prime.ru/20250621/tikhanovskiy-858762996.html

Стало известно, где находится выпущенный из тюрьмы супруг Тихановской

Стало известно, где находится выпущенный из тюрьмы супруг Тихановской - 21.06.2025, ПРАЙМ

Стало известно, где находится выпущенный из тюрьмы супруг Тихановской

Супруг экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Сергей Тихановский освобожден и находится в Литве, заявил глава литовского МИД Кестутис... | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T18:58+0300

2025-06-21T18:58+0300

2025-06-21T18:58+0300

политика

мид

литва

светлана тихановская

супруги

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Супруг экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Сергей Тихановский освобожден и находится в Литве, заявил глава литовского МИД Кестутис Будрис. Ранее в субботу заместитель спецпосланника президента США Кита Келлога Джон Коул заявил, что Белоруссия освободила 14 заключенных после визита Келлога в Минск. Тихановская утверждала, что ее супруг Сергей вошел в число освобожденных и уже встретился с ней за пределами Белоруссии. "Сегодня 14 политических заключенных, в том числе Сергей Тихановский ... были успешно освобождены. Теперь они в безопасности в Литве", - написал Будрис в соцсети Х.

https://1prime.ru/20250621/kellog-858761772.html

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мид, литва, светлана тихановская, супруги