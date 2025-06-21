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Эрдоган заявил о готовности Турции содействовать переговорам с Ираном - 21.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250621/turtsiya-858760651.html
Эрдоган заявил о готовности Турции содействовать переговорам с Ираном
Эрдоган заявил о готовности Турции содействовать переговорам с Ираном - 21.06.2025, ПРАЙМ
Эрдоган заявил о готовности Турции содействовать переговорам с Ираном
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил главе иранского МИД Аббасу Аракчи о готовности в содействии техническим переговорам по вопросу иранской ядерной... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T17:12+0300
2025-06-21T17:12+0300
политика
турция
реджеп тайип эрдоган
иран
израиль
переговоры
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АНКАРА, 21 июн - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил главе иранского МИД Аббасу Аракчи о готовности в содействии техническим переговорам по вопросу иранской ядерной программы, в том числе встрече лидеров США и Ирана. Глава МИД Ирана участвует в 51-м заседании Совета глав МИД (СМИД) Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле. Как сообщил ранее РИА Новости турецкий дипломатический источник, Иран запросил спецзаседание в Стамбуле, оно состоится вечером в закрытом для прессы режиме. "Эрдоган принял министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, который находится в Турции для участия в заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в Стамбуле. В ходе встречи обсуждались конфликт между Израилем и Ираном, а также региональные и глобальные вопросы. В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что Турция заняла твердую позицию против нападений Израиля на Иран, как и в случае с атаками на Газу, Ливан и Сирию, и что она установила различные контакты, чтобы положить конец конфликтам и вернуться к дипломатии", - сообщила канцелярия турецкого лидера. По информации канцелярии, Эрдоган подчеркнул, что регион не может допустить новой войны, Израиль "должен быть остановлен немедленно", а путь к "решению ядерного спора" лежит через переговоры. "Президент заявил, что Турция готова внести свой вклад, включая содействие, и что шаги, которые приведут к дипломатии, должны быть предприняты как можно скорее посредством технических переговоров и переговоров на уровне лидеров между Ираном и США, и что Турция будет продолжать поддерживать инициативы в этом отношении", - уточнили в канцелярии. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
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турция, реджеп тайип эрдоган, иран, израиль, переговоры
Политика, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, переговоры
17:12 21.06.2025
 
Эрдоган заявил о готовности Турции содействовать переговорам с Ираном

Эрдоган: Турция готова содействовать техпереговорам с Ираном по ядерной программе

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг у посольства Турции, приспущенный в день траура по погибшим в пожаре на курорте Карталкая
Флаг у посольства Турции, приспущенный в день траура по погибшим в пожаре на курорте Карталкая - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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АНКАРА, 21 июн - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил главе иранского МИД Аббасу Аракчи о готовности в содействии техническим переговорам по вопросу иранской ядерной программы, в том числе встрече лидеров США и Ирана.
Глава МИД Ирана участвует в 51-м заседании Совета глав МИД (СМИД) Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле. Как сообщил ранее РИА Новости турецкий дипломатический источник, Иран запросил спецзаседание в Стамбуле, оно состоится вечером в закрытом для прессы режиме.
"Эрдоган принял министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, который находится в Турции для участия в заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в Стамбуле. В ходе встречи обсуждались конфликт между Израилем и Ираном, а также региональные и глобальные вопросы. В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что Турция заняла твердую позицию против нападений Израиля на Иран, как и в случае с атаками на Газу, Ливан и Сирию, и что она установила различные контакты, чтобы положить конец конфликтам и вернуться к дипломатии", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
По информации канцелярии, Эрдоган подчеркнул, что регион не может допустить новой войны, Израиль "должен быть остановлен немедленно", а путь к "решению ядерного спора" лежит через переговоры.
"Президент заявил, что Турция готова внести свой вклад, включая содействие, и что шаги, которые приведут к дипломатии, должны быть предприняты как можно скорее посредством технических переговоров и переговоров на уровне лидеров между Ираном и США, и что Турция будет продолжать поддерживать инициативы в этом отношении", - уточнили в канцелярии.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Иран - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
Иран не готов вести переговоры по оборонному потенциалу, передает Reuters
16:55
 
ПолитикаТУРЦИЯРеджеп Тайип ЭрдоганИРАНИЗРАИЛЬпереговоры
 
 
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