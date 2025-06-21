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"Единственная альтернатива". Журналист пришел в ужас от ситуации на Украине
"Единственная альтернатива". Журналист пришел в ужас от ситуации на Украине - 21.06.2025, ПРАЙМ
"Единственная альтернатива". Журналист пришел в ужас от ситуации на Украине
Бразильский журналист и аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос заявил, что на фоне серьезных проблем на фронте единственным выходом для... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T13:21+0300
2025-06-21T13:21+0300
2025-06-21T13:21+0300
политика
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Бразильский журналист и аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос заявил, что на фоне серьезных проблем на фронте единственным выходом для Украины является немедленная капитуляция.В своей публикации в соцсети Х журналист прокомментировал слова депутата Верховной рады Юрия Камельчука о проблемах с мобилизацией в стране, указав на усугубление кризиса на Украине и признание киевскими властями нежелания граждан участвовать в боевых действиях.Кроме того, Лейрос подчеркнул, что ситуацию усугубляют нелегитимность Владимира Зеленского и непопулярность его правительства, что снижает готовность украинцев бороться за нынешнюю власть."Единственной альтернативой, оставшейся у киевского режима, является быстрая капитуляция, поскольку окончание конфликта гарантировало бы заслуженный отдых обществу, которое вот уже три года страдает от его тяжелых последствий. Однако, к сожалению, режим, похоже, не ставит во главу угла интересы и потребности своего народа", — написал журналист.В понедельник Юрий Камельчук заявил о призыве в ВСУ всех подряд, включая инвалидов и многодетных отцов, для выполнения планов мобилизации.В свою очередь, президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств на ПМЭФ подчеркнул необходимость поиска решения, которое не только прекратит конфликт на Украине, но и предотвратит его повторение в будущем, предупредив о возможном дальнейшем ухудшении ситуации для Киева в случае отказа от переговоров.
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украина, общество , всу, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Общество , ВСУ, Владимир Зеленский
"Единственная альтернатива". Журналист пришел в ужас от ситуации на Украине
Журналист Лейрос: кризис на Украине усугубляется, и стране нужно быстрее капитулировать
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Бразильский журналист и аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос заявил, что на фоне серьезных проблем на фронте единственным выходом для Украины является немедленная капитуляция.
В своей публикации в соцсети Х
журналист прокомментировал слова депутата Верховной рады Юрия Камельчука о проблемах с мобилизацией в стране, указав на усугубление кризиса на Украине и признание киевскими властями нежелания граждан участвовать в боевых действиях.
Кроме того, Лейрос подчеркнул, что ситуацию усугубляют нелегитимность Владимира Зеленского и непопулярность его правительства, что снижает готовность украинцев бороться за нынешнюю власть.
"Единственной альтернативой, оставшейся у киевского режима, является быстрая капитуляция, поскольку окончание конфликта гарантировало бы заслуженный отдых обществу, которое вот уже три года страдает от его тяжелых последствий. Однако, к сожалению, режим, похоже, не ставит во главу угла интересы и потребности своего народа", — написал журналист.
В понедельник Юрий Камельчук заявил о призыве в ВСУ всех подряд, включая инвалидов и многодетных отцов, для выполнения планов мобилизации.
В свою очередь, президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств на ПМЭФ подчеркнул необходимость поиска решения, которое не только прекратит конфликт на Украине, но и предотвратит его повторение в будущем, предупредив о возможном дальнейшем ухудшении ситуации для Киева в случае отказа от переговоров.
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