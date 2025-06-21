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"Рука Кремля". На Украине закрылись более 330 СМИ - 21.06.2025, ПРАЙМ
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"Рука Кремля". На Украине закрылись более 330 СМИ
"Рука Кремля". На Украине закрылись более 330 СМИ - 21.06.2025, ПРАЙМ
"Рука Кремля". На Украине закрылись более 330 СМИ
Лишившись финансовых вливаний со стороны Агентства США по международному развитию (USAID), на Украине перестали функционировать более 330 средств массовой... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T15:26+0300
2025-06-21T15:32+0300
политика
украина
сми
usaid
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Лишившись финансовых вливаний со стороны Агентства США по международному развитию (USAID), на Украине перестали функционировать более 330 средств массовой информации. Сотням редакций пришлось замораживать проекты, сокращать штаты журналистов и останавливать работу над репортажами, и в первую очередь это коснулось прифронтовых районов, сетует телеканал Euronews.Как утверждает телеканал, массовое сокращение численности украинских СМИ "играет на руку Кремлю", поскольку в итоге расширяет присутствие и, соответственно, повышает эффективность российской пропаганды.В качестве типичного примера "умирания" украинского СМИ приводится история старейшей газеты Харьковской области "Слобідський край", которая на 50% зависела от грантов USAID. После сокращения финансирования она прекратила свое существование, и это обстоятельство, по словам главреда издания Ларисы Гнатченко, открыло широкое поле деятельности для российской пропаганды."Мы больше не можем доставлять газеты в зоны, где нет ни света, ни украинского телевещания, - жалуется Гнатченко. - В оккупированных и прифронтовых районах часто ловится только российский сигнал — это ловушка".При этом Euronews, не замечая противоречий в своих утверждениях, отмечает, что сокращение грантов USAID нанесло тяжелый удар по независимой украинской прессе, а значит, и по свободе слова, ведь от этих грантов в существенной мере зависели девять из десяти СМИ Украины.
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украина, сми, usaid
Политика, УКРАИНА, СМИ, USAID
15:26 21.06.2025 (обновлено: 15:32 21.06.2025)
 
"Рука Кремля". На Украине закрылись более 330 СМИ

Euronews: без денежных вливаний USAID на Украине закрылись 330 СМИ

USAID больше не будет работать в РФ
USAID больше не будет работать в РФ
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Лишившись финансовых вливаний со стороны Агентства США по международному развитию (USAID), на Украине перестали функционировать более 330 средств массовой информации. Сотням редакций пришлось замораживать проекты, сокращать штаты журналистов и останавливать работу над репортажами, и в первую очередь это коснулось прифронтовых районов, сетует телеканал Euronews.
Как утверждает телеканал, массовое сокращение численности украинских СМИ "играет на руку Кремлю", поскольку в итоге расширяет присутствие и, соответственно, повышает эффективность российской пропаганды.
В качестве типичного примера "умирания" украинского СМИ приводится история старейшей газеты Харьковской области "Слобідський край", которая на 50% зависела от грантов USAID. После сокращения финансирования она прекратила свое существование, и это обстоятельство, по словам главреда издания Ларисы Гнатченко, открыло широкое поле деятельности для российской пропаганды.
"Мы больше не можем доставлять газеты в зоны, где нет ни света, ни украинского телевещания, - жалуется Гнатченко. - В оккупированных и прифронтовых районах часто ловится только российский сигнал — это ловушка".
При этом Euronews, не замечая противоречий в своих утверждениях, отмечает, что сокращение грантов USAID нанесло тяжелый удар по независимой украинской прессе, а значит, и по свободе слова, ведь от этих грантов в существенной мере зависели девять из десяти СМИ Украины.
Американский флаг, Вашингтон, США
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ПолитикаУКРАИНАСМИUSAID
 
 
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