https://1prime.ru/20250621/ukraina-858758848.html

"Рука Кремля". На Украине закрылись более 330 СМИ

"Рука Кремля". На Украине закрылись более 330 СМИ - 21.06.2025, ПРАЙМ

"Рука Кремля". На Украине закрылись более 330 СМИ

Лишившись финансовых вливаний со стороны Агентства США по международному развитию (USAID), на Украине перестали функционировать более 330 средств массовой... | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T15:26+0300

2025-06-21T15:26+0300

2025-06-21T15:32+0300

политика

украина

сми

usaid

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Лишившись финансовых вливаний со стороны Агентства США по международному развитию (USAID), на Украине перестали функционировать более 330 средств массовой информации. Сотням редакций пришлось замораживать проекты, сокращать штаты журналистов и останавливать работу над репортажами, и в первую очередь это коснулось прифронтовых районов, сетует телеканал Euronews.Как утверждает телеканал, массовое сокращение численности украинских СМИ "играет на руку Кремлю", поскольку в итоге расширяет присутствие и, соответственно, повышает эффективность российской пропаганды.В качестве типичного примера "умирания" украинского СМИ приводится история старейшей газеты Харьковской области "Слобідський край", которая на 50% зависела от грантов USAID. После сокращения финансирования она прекратила свое существование, и это обстоятельство, по словам главреда издания Ларисы Гнатченко, открыло широкое поле деятельности для российской пропаганды."Мы больше не можем доставлять газеты в зоны, где нет ни света, ни украинского телевещания, - жалуется Гнатченко. - В оккупированных и прифронтовых районах часто ловится только российский сигнал — это ловушка".При этом Euronews, не замечая противоречий в своих утверждениях, отмечает, что сокращение грантов USAID нанесло тяжелый удар по независимой украинской прессе, а значит, и по свободе слова, ведь от этих грантов в существенной мере зависели девять из десяти СМИ Украины.

https://1prime.ru/20250528/propaganda-858004191.html

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украина, сми, usaid