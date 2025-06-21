https://1prime.ru/20250621/ukraina-858764142.html

В Раде сообщили о грядущей смене главы Минобороны Украины

В Раде сообщили о грядущей смене главы Минобороны Украины - 21.06.2025, ПРАЙМ

В Раде сообщили о грядущей смене главы Минобороны Украины

Министра обороны Украины Рустема Умерова могут перевести на пост посла в США, заменив главой Службы безопасности Украины (СБУ) Василием Малюком*, заявил депутат | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T19:55+0300

2025-06-21T19:55+0300

2025-06-21T19:57+0300

политика

верховная рада

минобороны

перестановки

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/10/857647646_0:150:2880:1770_1920x0_80_0_0_e0867f2a973a679e84e5424437f0ad10.jpg

МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Министра обороны Украины Рустема Умерова могут перевести на пост посла в США, заменив главой Службы безопасности Украины (СБУ) Василием Малюком*, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Ранее в субботу украинский телеканал "Общественное" сообщил, что Владимир Зеленский анонсировал определенные перестановки в украинском дипломатическом корпусе и на управленческих должностях внутри страны. Деталей не приводилось. "По моим данным, Умерова рассматривают на должность посла Украины в США... На должность министра обороны рассматривают главу СБУ Василия Малюка", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

https://1prime.ru/20250619/vsu-858686953.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

верховная рада, минобороны, перестановки