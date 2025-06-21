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В Раде сообщили о грядущей смене главы Минобороны Украины
В Раде сообщили о грядущей смене главы Минобороны Украины - 21.06.2025, ПРАЙМ
В Раде сообщили о грядущей смене главы Минобороны Украины
Министра обороны Украины Рустема Умерова могут перевести на пост посла в США, заменив главой Службы безопасности Украины (СБУ) Василием Малюком*, заявил депутат | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T19:55+0300
2025-06-21T19:55+0300
2025-06-21T19:57+0300
политика
верховная рада
минобороны
перестановки
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Министра обороны Украины Рустема Умерова могут перевести на пост посла в США, заменив главой Службы безопасности Украины (СБУ) Василием Малюком*, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Ранее в субботу украинский телеканал "Общественное" сообщил, что Владимир Зеленский анонсировал определенные перестановки в украинском дипломатическом корпусе и на управленческих должностях внутри страны. Деталей не приводилось. "По моим данным, Умерова рассматривают на должность посла Украины в США... На должность министра обороны рассматривают главу СБУ Василия Малюка", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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верховная рада, минобороны, перестановки
Политика, Верховная рада, Минобороны, перестановки
В Раде сообщили о грядущей смене главы Минобороны Украины
Рада: главу минобороны Украины могут отправить послом в США, заменив главой СБ
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Министра обороны Украины Рустема Умерова могут перевести на пост посла в США, заменив главой Службы безопасности Украины (СБУ) Василием Малюком*, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
Ранее в субботу украинский телеканал "Общественное" сообщил, что Владимир Зеленский анонсировал определенные перестановки в украинском дипломатическом корпусе и на управленческих должностях внутри страны. Деталей не приводилось.
"По моим данным, Умерова рассматривают на должность посла Украины в США... На должность министра обороны рассматривают главу СБУ Василия Малюка", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
Зеленский сменил командующего сухопутными войсками ВСУ